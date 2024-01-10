Чем посыпать дорожки возле дома и избавиться от льда: спойлер — подойдет не только соль

Наиболее популярным способом избавиться от льда на дорожках является соль. Под ее воздействием поверхность льда постепенно растворяется и превращается в воду. Кстати, соленая вода замерзает только тогда, когда температура опускается до -60 градусов.

Борьба со льдом на дорожках с помощью соли имеет свои недостатки. В первую очередь, избыток этого продукта в почве вредит растениям и животным. Поэтому следует осторожно посыпать ею дорожки, стараясь не попасть на места, где растет зелень. Также следует убедиться, что к этой территории нет доступа животного.

Чтобы процесс утаивания льда ускорить, побрызгайте теплую воду на участки, где вы рассыпали соль. Подождите около 15 минут и уберите смесь лопатой. Если этого не сделать, все опять может замерзнуть.

Еще одним способом, помогающим бороться со льдом на дорожках, является использование алкоголя. Спирт замерзает при температуре -50 градусов. Поэтому он ускоряет таяние льда и предотвращает его образование в будущем.

Возьмите пульверизатор, налейте в бутылку воду и изопропиловый спирт в пропорции 1:1, распылите смесь на лед, подождите 15-30 минут, а затем уберите растаявший лед металлической лопатой.

Если лед не поддается вашим манипулированиям, дождитесь самого теплого часа дня, возьмите горячую воду (окроп) и полейте ею участок. Можете дополнительно смешать воду со столовым уксусом (1:1) и полить оледенелую дорожку. Нужно подождать всего несколько минут, а затем расчистить все лопатой.

Интересный, но достаточно эффективный способ — использовать рассол, оставшийся после соленых огурцов. Благодаря обилию соли он поможет растопить лед при температуре воздуха до -21 градусов. Также можно заранее (до начала снегопада) полить дорожки рассолом и тогда лед просто не образуется.

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