Подкормка перца

Высадка рассады сладкого перца в открытый грунт — это всегда серьезный стресс для молодых растений. Даже самые крепкие сеянцы после комфортных условий питомника оказываются в агрессивной среде, где им приходится противостоять холодной почве, жаре, засухе или резким перепадам температур.

Обычно через неделю после перевода на постоянное место становится заметно, что растениям необходима помощь. Если во время посадки для стимуляции корневой системы, ранее ограниченной размерами горшка, использовался специальный укоренитель, то сейчас наступает время для активного наращивания надземной части. От того, насколько вовремя и правильно будет проведена первая подкормка, напрямую зависит будущий урожай. Без мощной листостебельной массы куст останется недоразвитым и сможет сформировать всего несколько плодов.

Почему растениям сейчас необходим азот и как распознать его дефицит

Главным элементом, отвечающим за наращивание пышной зелени и формирование крепкого скелета куста, является азот. Специфика этого элемента заключается в том, что он очень нестабильный в почве. Азотные соединения, особенно после весенних дождей, быстро вымываются в нижние слои земли или улетучиваются, если речь идет об аммиачных формах.

Первым признаком острого азотного голодания является изменение цвета листьев. Оно теряет насыщенный зеленый оттенок и становится желтоватым. Если проблему игнорировать, перец начнет активно сбрасывать нижние листья. Растение будет просто забирать из них накопленные ресурсы и перенаправлять их на верхушку для выживания новых побегов и бутонов. Для молодого куста потеря любого листа сейчас критична, поэтому дефицит питания необходимо срочно компенсировать.

Три эффективных варианта подкормки для начала роста перца

Эксперты предлагают три разных по составу и доступности варианта удобрений, среди которых каждый хозяин сможет выбрать оптимальный для себя.

Сброженный куриный помет (курник). Это максимально эффективное, полностью натуральное весеннее удобрение. Кроме высокого содержания азота, оно богато кальцием, калием, фосфором и широким спектром других микроэлементов. Однако у органики есть свои минусы — грязная работа и специфический неприятный запах. Комплексное удобрение «Рост-концентрат» (формула 15-7-7). Великолепная «культурная» альтернатива для тех, кто не желает работать с пометом. В этом удобрении доля азота является самой большой (15%), что идеально подходит для текущей стадии развития. Дополнительным плюсом является наличие гумата калия и сбалансированного микроэлементного комплекса, стимулирующих общий рост. Аммиачная селитра. Самое простое минеральное решение. Она содержит азот в двух формах (аммиачной и нитратной), однако занимает лишь третье место по эффективности, поскольку в ее составе нет фосфора, калия и микроэлементов, необходимых для комплексного развития растения.

Как приготовить раствор для подкормки перца и правила его внесения

Вне зависимости от выбранного типа азотного удобрения, в рабочий раствор обязательно нужно добавить сульфат магния. Именно магний является ключевым элементом, стимулирующим процесс фотосинтеза и помогающим перцу мгновенно вернуть насыщенный зеленый цвет.

Для приготовления классического питательного раствора на основе куриного помета используют половинку полулитровой банки заранее переброженного концентрата на 10 литров воды. Такая уменьшенная доза обусловлена тем, что кусты еще молоды (для взрослых растений берут полную пол-литровую банку).

Если вы выбираете «Рост-концентрат», его дозируют из расчета 25 миллилитров на 10 литров воды. Приготовленную смесь вместе с сульфатом магния тщательно перемешивают и вносят строго под корень — примерно по 600–700 миллилитров под каждый кустик. Если через неделю растения все еще нуждаются в поддержке, процедуру можно повторить в той же пропорции.

Для приготовления рабочего раствора на основе аммиачной селитры используют стандартную дозировку — 20 г удобрения на 10 литров воды (это примерно одна столовая ложка без горки). Кристаллы селитры очень хорошо и быстро растворяются в воде даже комнатной температуры. Просто в это же ведро с растворенной селитрой необходимо добавить сульфат магния. Как отмечает агроном, магний является обязательным компонентом для того, чтобы перец быстрее усвоил азот и вернул свой зеленый насыщенный цвет. Сульфат магния добавляют в количестве 15–20 граммов (так же одна столовая ложка) на те же 10 литров воды.

Важно учитывать, что проводить такую подкормку есть смысл только при благоприятной, теплой погоде, когда прогреты и воздух, и почва. Если же в вашем регионе держатся значительные ночные похолодания (в пределах 10–13 градусов тепла), желтизна листьев может быть вызвана обычным температурным стрессом. В таком случае с удобрениями следует подождать стабильного потепления.

