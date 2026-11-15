Чем приправить жареный картофель, кроме лука и чеснока, чтобы получился вкусным и ароматным

Как приготовить вкусный жареный картофель / © Freepik

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Жареный картофель может иметь совсем другой вкус, если добавить к нему не только соль и перец, но и несколько правильно подобранных специй. И для этого не нужны дорогостоящие приправы или сложные смеси. Копченая паприка придаст картофелю легкий дымный аромат, кориандр — пряные нотки, а майоран сделает вкус более насыщенным. Главное, знать, какие специи сочетаются между собой и когда их добавлять, чтобы они не подгорели во время жарки.

Копченая паприка и кориандр — для насыщенного вкуса

Один из самых удачных вариантов для жареного картофеля — сочетание копченой паприки и молотого кориандра. Первая придает блюду приятный дымный аромат и аппетитный золотисто-красный оттенок, а второй придает легкую пряность с цитрусовыми нотками.

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На килограмм картофеля достаточно половины чайной ложки копченой паприки и трети чайной ложки кориандра. Добавлять их лучше в конце жарки, когда картофель уже почти готов. Так специи успеют раскрыть аромат, но не сгорят на горячей сковороде.

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Майоран, тимьян и розмарин — для травяного аромата

Если хочется получить ароматный картофель с выразительными травяными нотками, стоит попробовать сушеный майоран. Он хорошо сочетается с картофелем, не перебивая его естественный вкус. Достаточно половины чайной ложки на килограмм овощей.

Тимьян придаст блюду тонкий пряный запах, а розмарин — выразительный хвойный аромат. Однако с розмарином важно не переборщить: его запах достаточно интенсивный. Для большой порции хватит небольшой щепотки измельченной сушеной зелени. Тимьян и розмарин можно добавить за несколько минут до завершения жарки.

Еще три приправы, которые изменят вкус жареного картофеля

Не менее интересным будет жареный картофель с щепоткой молотого мускатного ореха. Он придает блюду теплый пряный аромат, но его нужно совсем немного — буквально на кончике ножа.

Еще один вариант — молотый сушеный гриб. Он придает насыщенный вкус умаме, благодаря которому картофель становится похожим на блюдо с лесными грибами. Достаточно половины чайной ложки грибного порошка на килограмм картофеля.

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Любителям более острой пищи подойдет хлопьевая или молотая паприка чили. Ее можно совместить с обычным черным перцем, но добавлять нужно постепенно, чтобы острота не заглушила вкус других ингредиентов.

Идеальное сочетание специй для жареного картофеля

Если не хочется экспериментировать с каждой приправой по отдельности, попробуйте готовую домашнюю смесь. На 1 кг картофеля возьмите половину чайной ложки копченой паприки, треть чайной ложки кориандра, половину чайной ложки майорана и немного черного перца. Соль добавляйте по вкусу.

Чтобы картофель имел хрустящую золотистую корочку, не сыпьте все специи в начале жарки. Сначала доведите кусочки до готовности, а смесь приправ добавьте за 2–3 минуты до отключения плиты. Затем аккуратно перемешайте, чтобы аромат равномерно распределился.

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