ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
417
Время на прочтение
2 мин

Чем прочистить забитый дымоход без мастера: этот продукт сжигает сажу за несколько минут

Что именно следует сжечь в печке, чтобы быстро и безопасно очистить дымоход от сажи. Простой народный способ, который срабатывает за один раз и подходит для профилактики.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как почистить дымоход без мастера

Как почистить дымоход без мастера / © Фото из открытых источников

Печь, которая начинает дымить в помещение, плохо тянет или дает красное пламя, почти всегда сигнализирует о том, что дымоход забился сажей. Если вовремя не отреагировать, она может загореться и вызвать пожар. Чтобы не вызывать мастеров для чистки дымохода, можно воспользоваться простыми, но очень эффективными методами. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Радио Трек», что сжечь в печке, чтобы не было сажи.

Что можно сжечь в печке, чтобы очистить дымоход

  • Нафталин быстро разъедает копоть. Достаточно положить одну таблетку нафталина вместе с дровами. Пары, выделяемые при нагревании, разрушают слой сажи, и она выходит вместе с тягой. Важно знать: запах может быть резким, так что во время процесса лучше не находиться в комнате. Такой метод чистки сажи не подходит для каминов и открытого огня.

  • Картофельная шелуха. Сожгите 1–2 кг сухой картофельной кожуры. Содержащийся в ней крахмал смягчает засохшую сажу, и она начинает осыпаться со стенок трубы. Это безопасный и доступный способ, которым пользовались еще наши дедушки.

  • Алюминиевые банки. Пустые алюминиевые банки, брошенные в хорошо разогретую печь, при возгорании выделяют вещества, помогающие разъесть отложения сажи. Банки должны быть чистыми, без краски и токсичного покрытия.

  • Горячая вода. Налейте 2–3 литра кипятка в дымоход из верхней части трубы. Вода стекает по стенкам и вымывает копоть, если ее еще не очень много. Метод абсолютно безопасен, но эффективен только на ранних этапах загрязнения.

  • Соль или сода. Подбрасывайте горсть соли или пищевой соды в огонь. Они препятствуют накоплению сажи, делая ее более хрупкой. Это идеальный способ для регулярного ухода за печью.

  • Осиновые дрова. Пламя от осиновой древесины очень горячее. Его температуры достаточно для того, чтобы дожечь остатки копоти в труднодоступных местах дымохода. Этот способ хорошо работает как профилактика между основными чистками дымохода.

Когда нужно производить чистку дымохода

  • При регулярном использовании печного отопления — примерно раз в 4 месяца.

  • При нечастом использовании — раз в пол года для профилактики.

Если слой сажи слишком толстый или вы слышите характерное потрескивание в трубе, лучше не экспериментировать и вызывать мастера. Народные методы эффективны только тогда, когда загрязнение не слишком сильное.

Дата публикации
Количество просмотров
417
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie