Чем прочистить забитый дымоход без мастера: этот продукт сжигает сажу за несколько минут

Печь, которая начинает дымить в помещение, плохо тянет или дает красное пламя, почти всегда сигнализирует о том, что дымоход забился сажей. Если вовремя не отреагировать, она может загореться и вызвать пожар. Чтобы не вызывать мастеров для чистки дымохода, можно воспользоваться простыми, но очень эффективными методами. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Радио Трек», что сжечь в печке, чтобы не было сажи.

Что можно сжечь в печке, чтобы очистить дымоход

Нафталин быстро разъедает копоть. Достаточно положить одну таблетку нафталина вместе с дровами. Пары, выделяемые при нагревании, разрушают слой сажи, и она выходит вместе с тягой. Важно знать: запах может быть резким, так что во время процесса лучше не находиться в комнате. Такой метод чистки сажи не подходит для каминов и открытого огня.

Картофельная шелуха. Сожгите 1–2 кг сухой картофельной кожуры. Содержащийся в ней крахмал смягчает засохшую сажу, и она начинает осыпаться со стенок трубы. Это безопасный и доступный способ, которым пользовались еще наши дедушки.

Алюминиевые банки. Пустые алюминиевые банки, брошенные в хорошо разогретую печь, при возгорании выделяют вещества, помогающие разъесть отложения сажи. Банки должны быть чистыми, без краски и токсичного покрытия.

Горячая вода. Налейте 2–3 литра кипятка в дымоход из верхней части трубы. Вода стекает по стенкам и вымывает копоть, если ее еще не очень много. Метод абсолютно безопасен, но эффективен только на ранних этапах загрязнения.

Соль или сода. Подбрасывайте горсть соли или пищевой соды в огонь. Они препятствуют накоплению сажи, делая ее более хрупкой. Это идеальный способ для регулярного ухода за печью.

Осиновые дрова. Пламя от осиновой древесины очень горячее. Его температуры достаточно для того, чтобы дожечь остатки копоти в труднодоступных местах дымохода. Этот способ хорошо работает как профилактика между основными чистками дымохода.

Когда нужно производить чистку дымохода

При регулярном использовании печного отопления — примерно раз в 4 месяца.

При нечастом использовании — раз в пол года для профилактики.

Если слой сажи слишком толстый или вы слышите характерное потрескивание в трубе, лучше не экспериментировать и вызывать мастера. Народные методы эффективны только тогда, когда загрязнение не слишком сильное.