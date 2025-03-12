Чем разбавить сгущенку, чтобы получить нежный и вкусный крем на торт: только не сливочное масло

Еще при СССР самым распространенным и вкусным кремом для домашних тортов была комбинация сгущенки и сливочного масла. Это действительно вкусно, но сегодня есть более нежные и густые варианты для прослоек и пропитки лепешек и бисквитов.

Для приготовления этого крема требуется 200 мл сгущенки (как обычного, так и вареного), 500 г сливочного сыра и 70 г сахарной пудры.

Сначала охладите сливочный творог, а затем взбивайте его с сахарной пудрой до однородной массы. Постепенно добавляйте сгущенку, продолжая взбивать до тех пор, пока не получите легкую, воздушную консистенцию.

Готовый крем не имеет характерного творожного привкуса и кислинки, а получается очень нежным, сладким и с выраженным сливочным вкусом. Для его приготовления не нужно тратить время на взбивание сливок до жестких пиков.

Такой крем идеально подходит для прослойки тортов, пирожных, капкейков или для декорирования десертов благодаря своей густоте. Наслаждайтесь!

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