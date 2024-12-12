Чем смазать курицу, чтобы получилась золотистая корочка: три продукта, которые вам помогут

Чтобы у вас получилась аппетитная курочка с золотистой корочкой, нужно запомнить несколько важных секретов.

Лучший продукт для создания золотистой корочки, по мнению кулинаров, это мед. Если вы добавите его, то можете быть уверены, что курица будет пикантным вкусом и после запекания будет хрустящей и аппетитной.

Сначала поставьте курицу на запекание в духовку, а когда приготовление уже будет приближаться к завершению, вытяните ее и щедро смажьте кожуру слоем меда.Тогда поверните в духовку еще на 15 минут. чтобы можно было с легкостью нанести.

Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете использовать мед, можете заменить его на соль. Она также поможет получить идеальную корочку.

Неожиданный совет заключается в том, чтобы добавить в маринад, который вы используете для курицы, 0,5 ч. ложки разрыхлителя.

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