ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
112
Время на прочтение
2 мин

Чем потолочь картошку на пюре, чтобы блюдо имело кремовую текстуру: секрет профессиональных поваров

Как правильно приготовить идеальное картофельное пюре, чтобы не было резиновым и плотным: пошаговая инструкция.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить идеальное картофельное пюре

Как приготовить идеальное картофельное пюре

Картофельное пюре кажется простым блюдом, но не всем удается добиться нежной консистенции. Довольно часто даже опытные хозяйки сталкиваются с проблемой, что картофель после толчения превращается в липкую массу. Профессиональные повара подчеркивают, что секрет идеального пюре заключается в том, чем именно потолчен картофель.

Чем потолочь картофель на пюре, чтобы блюдо было нежным

Секрет идеального пюре — это толокушка с проволочной пружиной. Самое нежное и кремовое пюре получается тогда, когда картофель разминают не гладкой деревянной толокушкой, а проволочной, имеющей пружину, которую еще называют «венчиком для картофеля».

  • Меньше разрушает текстуру картофеля. Резиновая или проволочная спираль не перетирает картофель в крахмальный «клей», а деликатно сбивает его, насыщая воздухом.

  • Создает кремовую смесь без миксера. Вы получаете то же воздушное пюре, но без риска перебить картофель, как это часто бывает с блендером или миксером.

  • Придает более однородную текстуру. Картофельную массу легче взбить до состояния пышного облака, без комочков и без лишней густоты.

Еще один лайфхак: следует подогревать молоко и сливочное масло

Во время приготовления пюре важно не только чем толочь, но и что добавлять. Запомните правило: масло должно быть горячим, а молоко — теплым. Холодные ингредиенты делают пюре резиновым и плотным. Теплые, напротив, разрыхляют текстуру и формируют равномерную кремовую массу.

Как приготовить идеальное пюре: пошаговая инструкция

  1. Слейте воду, дайте картофелю подсохнуть на горячей плите 30 секунд.

  2. Добавьте кусочек растопленного масла.

  3. Начните разминать картофель пружинной толокушкой.

  4. Тонкой струйкой вливайте теплое молоко, продолжая взбивать.

  5. Посолите в конце готовки, тогда вкус пюре будет более сбалансированным.

Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie