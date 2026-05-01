Чем убрать плесень в стиральной машине: бюджетный лайфхак

Рано или поздно плесень и накипь появляются на любой стиральной машине.

Стиральная машина

Стиральная машина / © unsplash.com

Стиральная машина — один из важнейших бытовых приборов в доме, ведь именно она помогает сохранять одежду, постельные принадлежности и домашний текстиль чистыми и свежими. Но частые стирки в ней могут провоцировать развитие плесени в деталях.

Есть несколько вполне доступных средств, чем отмыть плесень в стиральной машине, не повредив ее. Достаточно иметь под рукой лимонную кислоту или уксус столовый 9%. Они считаются безопасными для техники и ее деталей.

Лучший способ почистить ими прибор — это выставить на пульте управления самую высокую температуру и самый длинный цикл стирки, а затем добавить 2 стакана уксуса в отделение для моющего средства и треть стакана пищевой соды в сам барабан. Убедитесь, что на машине нет вещей и запускайте ее работать. Когда она промоется, не забудьте просушить ее изнутри.

Полезные советы

Никогда не оставляйте постиранные вещи в барабане. Вынимайте и отправляйте их сушиться как можно скорее. К тому же после каждого использования оставляйте дверцу прибора и лоток для моющих средств на несколько часов открытыми. Так ваша машина успеет просохнуть внутри. Не забывайте время от времени снимать и промывать лоток. И протирайте его досуха перед установкой обратно.

Раньше мы писали о том, почему ваша стиральная машина может сломаться раньше времени. Больше об этом читайте в новости.

