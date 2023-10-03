Чем удобрить клубнику осенью, чем категорически нельзя подкармливать растение: советы дачников

Как и чем подкормить клубнику осенью, почему нельзя использовать для этого коровяк, настой крапивы.

Когда нужно подкармливать полуницу

Специалисты утверждают, что подкармливать клубнику нужно в течение всего периода ее вегетации, кроме времени, когда она цветет и плодоносит.

Но самое важное подкормить клубнику осенью. Почему это важно?

В зависимости от того, как и чем вы прикормите клубнику осенью, она порадует или нет урожаем следующего года. Именно в этот период закладывается будущий урожай и растение набирает силу, чтобы пережить зиму.

Но осень – это условно, для обычной, не ремонтантной клубники подкормки, которые мы называем осенними, начинаются через несколько недель после плодоношения, а это, примерно, июль.

Клубнику после плодоношения нужно подкормить дважды - через пару недель после плодоношения, но не позднее августа и в конце октября.

Сразу после плодоношения наиболее популярными среди садоводов являются такие органические удобрениями как птичий помет, перепревший коровяк, раствор свежего навоза. Все эти удобрения содержат много азота, стимулирующего рост растения.

Чем подкормить клубнику осенью, в октябре?

Для второго этапа осенней подкормки ягоды идеально подойдут древесный пепел, или специальные минеральные удобрения, содержащие в большом количестве калий и фосфор, но не азот.

Можно ли поливать клубнику осенью настоем крапивы и коровяком: распространена ошибка среди дачников

В составе настоя крапивы и коровяка содержится большое количество азота. А азот стимулирует рост листьев и усов, что в этот период для клубники совсем не нужно. Осенью закладываются цветочные почки, отвечающие за урожай следующего сезона.

Вот почему не следует применять настой крапивы и коровяк, какие-либо удобрения, что органические, минеральные, которые содержат азот, для полива клубничной "плантации" осенью. Эту ошибку, к сожалению, часто допускают дачники.

Как подкормить клубнику осенью древесной золой

Пепел можно рассыпать у корней кустов клубники, и он будет не только подкармливать клубнику, но и укрывать ее от вредителя.

Можно подкормить разбавленным пеплом. Для этого 100-150 г пепла разводят в 10 литрах воды. Под каждый куст вносят пол-литра этого удобрения.

Хорошо провести сухую подкормку клубники пеплом, а через неделю две – «мокрое».

Подпитка клубники минеральными удобрениями

Подкармливать минеральными удобрениями, содержащими калий и фосфор нужно соответственно инструкции производителя. Лучше всего использовать гранулированные удобрения в сухом виде, но можно их растворять.

Важно знать, что подкармливать клубнику лучше со второго года после ее посадки. Такой подкормки хватит на пару лет.

И главное, клубнику лучше не подкормить вообще, чем внести лишнее удобрение.

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