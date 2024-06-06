Чем уничтожить сорняки, проросшие между тротуарной плиткой: травы не будет до 3 лет

Существует множество видов борьбы с сорняками, прорастающими между тротуарной плиткой – от гербицидов до шпатлевок. Но опытные хозяева предпочитают экологические методы, которые так же действенны, как и химические средства. Однако не вредят почве или другим растениям, которые могут находиться рядом. Рассказываем, какие лучшие народные методы в борьбе с сорняками, которые ростут между тротуарной плиткой.

Как уничтожить сорняки между тротуарной плиткой с помощью подручных средств

Кипяток. Такой способ кажется простым, но он очень эффективен. Просто обдайте кипятком сорняки – и они не будут расти, потому что горячая вода их обожжет.

Такой способ кажется простым, но он очень эффективен. Просто обдайте кипятком сорняки – и они не будут расти, потому что горячая вода их обожжет. Соль. Чтобы быстро и надолго избавиться от сорняков, нужно приготовить солевой раствор. Для этого возьмите стакан соли и растворите в трех стаканах горячей воды. А еще можно посыпать солью те участки, где проросла трава.

Чтобы быстро и надолго избавиться от сорняков, нужно приготовить солевой раствор. Для этого возьмите стакан соли и растворите в трех стаканах горячей воды. А еще можно посыпать солью те участки, где проросла трава. Пищевая сода. Это также один из действенных способов, который поможет быстро уничтожить сорняки между тротуарной плиткой. Особенно хорошо он будет работать в труднодоступных узких местах. Насыпьте соду во все щели – и трава исчезнет, как будто и не было.

Это также один из действенных способов, который поможет быстро уничтожить сорняки между тротуарной плиткой. Особенно хорошо он будет работать в труднодоступных узких местах. Насыпьте соду во все щели – и трава исчезнет, как будто и не было. Уксус и хозяйственное мыло. Если вы не знаете, как быстро уничтожить сорняки, такая смесь отлично справится с проблемой. Для приготовления смеси возьмите натертое мыло и уксус в равных пропорциях, тщательно перемешайте и засыпьте в щели между плиткой. Опытные хозяева считают этот метод самым эффективным, потому что трава не растет после такой обработки до 3 лет.

Если вы не знаете, как быстро уничтожить сорняки, такая смесь отлично справится с проблемой. Для приготовления смеси возьмите натертое мыло и уксус в равных пропорциях, тщательно перемешайте и засыпьте в щели между плиткой. Опытные хозяева считают этот метод самым эффективным, потому что трава не растет после такой обработки до 3 лет. Сода и уксус. Чтобы уничтожить сорняки на своем дворе, нужно сделать простой раствор, который быстро справится с травой. Для приготовления средства возьмите 3,5 л воды, 1,5 стакана соды и столовую ложку уксуса. Тщательно все перемешайте и опрыскайте раствором сорняки, но нужно быть осторожными, чтобы средство не попало на другие растения, потому что оно сожжет их.

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