Чем вывести устаревшие желтые пятна на белом: неожиданный лайфхак

Желтые пятна на белом: как их вывести

Как отстирать пятна от пота на белой одежде, с этой проблемой, наверное, знаком каждый. С желтыми пятнами, которые образуются от пота, не может справиться даже стиральный порошок.

Но есть отличный лайхгак, который поможет с этим справиться. И это не сода и не лимонная кислота.

Чем вывести устаревшие желтые пятна на белом.

Для этого нам понадобится аспирин или ацетилсалициловая кислота.

Как вывести желтые пятна

Берем несколько обычных таблеток аспирина, не шипучих. Доливаем немного воды и растираем до кашицеобразного состояния.

как удалить желтые пятна на белом

Наносим растолченный аспирин на желтые пятна, втирая его в загрязненные места. Оставляем в таком состоянии на пять минут.

Как удалить желтые пятна на белом.

После чего можно смыть нанесенную кашицу, а можно сразу отправить одежду в стиральную машинку.

Дело в том, что ацетилсалициловая кислота разрушает молекулы белка. Она действует так же как и многие популярные пятновыводители, но в отличие от последних аспирин не вредит деликатным тканям.

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