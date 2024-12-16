Чем вывести устаревшие желтые пятна на белом: неожиданный лайфхак

Желтые пятна на белом: как их вывести
Как отстирать пятна от пота на белой одежде, с этой проблемой, наверное, знаком каждый. С желтыми пятнами, которые образуются от пота, не может справиться даже стиральный порошок.
Но есть отличный лайхгак, который поможет с этим справиться. И это не сода и не лимонная кислота.
Чем вывести устаревшие желтые пятна на белом.
Для этого нам понадобится аспирин или ацетилсалициловая кислота.
Берем несколько обычных таблеток аспирина, не шипучих. Доливаем немного воды и растираем до кашицеобразного состояния.
Наносим растолченный аспирин на желтые пятна, втирая его в загрязненные места. Оставляем в таком состоянии на пять минут.
После чего можно смыть нанесенную кашицу, а можно сразу отправить одежду в стиральную машинку.
Дело в том, что ацетилсалициловая кислота разрушает молекулы белка. Она действует так же как и многие популярные пятновыводители, но в отличие от последних аспирин не вредит деликатным тканям.
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