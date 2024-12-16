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Чем вывести устаревшие желтые пятна на белом: неожиданный лайфхак

Чем вывести устаревшие желтые пятна на белом: неожиданный лайфхак

Как вывести желтые пятна

Желтые пятна на белом: как их вывести

Как отстирать пятна от пота на белой одежде, с этой проблемой, наверное, знаком каждый. С желтыми пятнами, которые образуются от пота, не может справиться даже стиральный порошок.

Но есть отличный лайхгак, который поможет с этим справиться. И это не сода и не лимонная кислота.

Чем вывести устаревшие желтые пятна на белом.

Для этого нам понадобится аспирин или ацетилсалициловая кислота.

Как вывести желтые пятна / ©
Как вывести желтые пятна

Берем несколько обычных таблеток аспирина, не шипучих. Доливаем немного воды и растираем до кашицеобразного состояния.

как удалить желтые пятна на белом / ©
как удалить желтые пятна на белом

Наносим растолченный аспирин на желтые пятна, втирая его в загрязненные места. Оставляем в таком состоянии на пять минут.

Как удалить желтые пятна на белом. / ©
Как удалить желтые пятна на белом.

После чего можно смыть нанесенную кашицу, а можно сразу отправить одежду в стиральную машинку.

Дело в том, что ацетилсалициловая кислота разрушает молекулы белка. Она действует так же как и многие популярные пятновыводители, но в отличие от последних аспирин не вредит деликатным тканям.

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