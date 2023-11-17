Чем задобрить символ Нового 2024 года: эти салаты и закуски должны быть на праздничном столе

Если задобрить символ Нового года, можно рассчитывать на счастье и успех во всех начинаниях.

Уже совсем скоро придет Новый 2024 год, символом которого будет Зеленый Деревянный Дракон, поэтому нужно подумать о выборе новогодних угощений. С помощью блюд, которые будут стоять на праздничном столе, можно не только порадовать гостей и своих домашних, но и задобрить и приручить символ грядущего года, чтобы он стал успешным и счастливым.

Дракон символизирует энергию, силу, мощь и страсть. Поэтому на новогоднем столе обязательно нужно поставить пикантные блюда, закуски с острым перцем, например халапеньо или чили. Не менее актуальны будут и некоторые блюда азиатской кухни. Ведь в этой стране любят добавлять в блюда имбирь, соевый соус, чеснок. Все эти приправы лучше передают "настроение" Дракона.

Помимо острого вкуса, Дракону также может понравиться насыщенные и яркие вкусы. Поэтому, если вы хотите приготовить на праздничный стол салаты, следует отдавать предпочтение разноцветным блюдам со свежими овощами, сочными фруктами. Вы точно не промахнетесь, если соедините свеклу, морковь, апельсины, киви, гранат и разные ягоды.

Такие салаты не только визуально выглядят интересно и празднично, но и будут удивительно хорошо смаковать. Сочетание легкой кислинки овощей и солода фруктов произведет большое впечатление даже на настоящего гурмана и порадует символ 2024 года.

Читайте также: