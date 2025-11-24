Чем заклеить деревянные окна, как быстро заложить щели от сквозняков

Как утеплить старые деревянные окна

В старых домах все еще встречаются окна с перекошенными створками и кучей слоев краски. Зимой из-за них ощутимо веет холодом, что приводит к значительным теплопотерям. Несмотря на то, что деревянные окна считаются более экологичными и обеспечивают естественную вентиляцию, со временем рамы рассыхаются, и появляются щели, которые приходится утеплять.

Утепление окон, или, вернее, их герметизация, помогает дольше сохранять тепло в помещении и экономить на отоплении.

Для чего нужно утеплять деревянные окна

В отличие от металлопластиковых конструкций, деревянные рамы могут впитывать влагу даже под слоями краски. В результате дерево расширяется, и створки начинают туго входить в раму. Затем, отдавая влагу, дерево усыхает, и вокруг створок появляются промежутки.

Из-за сезонных колебаний температуры и влажности элементы деревянного окна теряют исходную форму. Щели появляются как на стыках створок с рамой, так и по периметру оконной коробки. Также со временем начинает поддувать из-под оконных стекол, если фиксирующие штапики плохо прилегают. В теплое время года это не критично, но в мороз от окна ощутимо охлаждает. Если ничего не сделать, комната с деревянным окном всегда будет холоднее аналогичной, где установлен стеклопакет.

даже наличие двойной рамы не спасает в морозы, потому что такое окно не герметично, поскольку элементы со временем изменяют геометрию, изнашиваются и не примыкают друг к другу. если обследовать такое окно тепловизором — прибором, показывающим тепловое излучение объектов, — видны сильные температурные перепады. через щели в раме и по ее периметру проникает холод.

Чем и как утеплить деревянные окна

Есть несколько простых, но действенных способов сделать деревянное окно непродуваемым.

Малярный скотч

малярный скотч является простым и доступным способом герметизации окон. он хорошо приклеивается к разным поверхностям, а его главное преимущество в том, что после завершения зимы его легко снять, и он не оставляет липких следов на раме или краске. в продаже есть ленты разной ширины, позволяющей подобрать скотч под любую щель.

чтобы утеплить окно, нужно тщательно заклеить малярной лентой все стыки (места примыкания) створок с оконной рамой по всему периметру. если есть сквозняк, также нужно заклеить стык рамы с подоконником и стыки рамы с боковыми и верхними откосами.

Для качественного результата нужно соблюдать следующую последовательность действий: сначала следует вымыть раму и подождать, пока поверхность полностью высохнет. затем необходимо аккуратно растянуть ленту на всю длину или высоту нужного участка, чтобы перекрыть щель, разглаживая ее. скотч лучше отматывать прямо из бобины и отрезать в конце, сделав небольшой нахлест, это быстрее и удобнее, чем отмерить и отрезать его заранее. весь процесс наклеивания прост и занимает от силы час.

следует помнить, что тонкий скотч устраняет только сквозняк, но при сильных морозах стыки может промораживать насквозь. кроме того, после утепления окно со створками в зиму превращается в глухое — его нельзя открыть, не сняв скотч, хотя при желании его можно снять, открыть створку и затем наклеить заново. малярным скотчем утепляют не только деревянные, но и плохо отрегулированные пластиковые окна, если они неплотно прилегают.

Термолента, или теплолента

Термолента — это самоклеящаяся полоса, изготовленная из вспененного полиэтилена, которая обычно имеет толщину два миллиметра. Этот материал эффективнее обычного скотча, поскольку вспененный полиэтилен выступает как теплоизоляционный материал. Лента не только перекрывает подсос холодного воздуха и утечку теплого, но и предотвращает промораживание стыков за счет своей большей толщины и вспененной структуры.

Важно помнить, что, как и в случае с малярной лентой, этот способ превращает окно в глухое — открыть его не получится, не отклеив ленту.

Уплотнитель резиновый с i-профилем

Резиновый уплотнитель с i-профилем рассчитан на зазоры размером от одного до двух миллиметров. Его укрепляют не на лицевую часть рамы, а на торце — либо на створке, либо на самой раме по всему периметру. Для обеспечения лучшего прижима уплотнитель обычно лучше фиксировать именно на раме.

Главное преимущество этого способа заключается в том, что при закрытом уплотнительном окне не видно, а створки остаются полностью функциональными, и при желании их можно открыть. Благодаря этому такое утепление можно не убирать с наступлением весны, а использовать его круглый год.

Универсальный уплотнитель для дверей и окон прост в установке — достаточно только отрезать нужную длину, снять защитную пленку и приклеить ее к сухой, предварительно обезжиренной поверхности.

Чем закрыть щели вокруг оконной рамы

Со временем оконная коробка отходит от проема, образуя щели. В отличие от сезонной заделки стыков, эту проблему можно решить кардинально, используя герметики или шпатлевки.

Акриловые герметики

Акриловые герметики идеально подходят для заделки щелей вокруг оконной рамы, поскольку акрил максимально приближен к древесине по своим свойствам. Благодаря этому материал не станет трескаться, прослужит годами.

Для удобства работы лучше использовать тубу с наконечником и специальный рычажный пистолет. Перед началом применения герметика поверхности обязательно следует обеспылить, обезжирить и просушить. Затем, нажимая на рычаг пистолета, нужно заполнить щели.

Слой можно легко разровнять пластиковым или резиновым шпателем, а в труднодоступных местах можно просто пройтись пальцем, поскольку акрил является нейтральным и безвредным.

После полного высыхания поверхность становится устойчивой к влажной уборке и, при необходимости, подвергается покраске.

Герметиком обычно отделывают глухие створки окна и щели по периметру рамы. Можно использовать универсальный герметик, который подходит ко всем материалам, таким как дерево, пластик, бетон и штукатурка.

Акриловая шпатлевка

Акриловая шпатлевка представляет собой эластичную и сметанообразную пасту, которую наносят шпателем на чистую и сухую поверхность. Она может быть цветна в цвет ценных пород, но для оконных рам чаще всего используют универсальную акриловую шпатлевку, предназначенную для внутренних или наружных работ.

Если пустоты, которые нужно закрыть, глубокие, применяют метод в два подхода: сначала забивают раствор, заполняя пустоты, а после его схватывания — заделывают щель наравне с рамой.

Шпаклевкой также можно эффективно восстановить сколы и рамы, которые нарушают общую герметичность окна.

Как сократить теплопотери через деревянные окна

Заделка щелей эффективно отсекает поступление холодного и сырого воздуха с улицы, но эта мера не может полностью устранить все теплопотери. Это связано с тем, что обычные окна, не обладающие энергосберегающей функцией, имеют значительно худшее теплосопротивление по сравнению со стенами дома.

Полиэтиленовая пленка снаружи

Закрытие старых деревянных окон снаружи плотной полиэтиленовой пленкой является так называемым «дедовским», но вполне эффективным способом прекратить отток тепла.

Для надежной фиксации пленки к оконной коробке используются деревянные штапы или тонкие рейки. Пленка, набитая снаружи рамы, создает неподвижную воздушную прослойку, а воздух, как известно, является отличным утеплителем. Поэтому этот способ реально работает. в случаях когда окна расположены на большой высоте. Пленку при необходимости можно прибить к раме и с внутренней стороны.

Другие популярные методы

Для защиты от сквозняков в народе часто используют поролон, вату, газеты и декоративные тканевые подушки, которые кладут на подоконники. Эти варианты не наиболее эстетичны и, что важнее, не всегда практичны.

Дело в том, что зимой на оконных стеклах существует высокий риск появления конденсата, из-за чего окна могут «плакать». Поролон, бумага или ткань будут активно впитывать эту влагу и не только потеряют свои свойства как утеплители, но могут стать питомниками плесени.

Однако, если в доме отлажена хорошая вентиляция и окна остаются сухими, то такие дополнительные утеплители, безусловно, помогут усилить защиту от сквозняков. Например, декоративный валик поможет предотвратить сквозняк и промораживание только по нижней части окна, но он не защитит по всему периметру.

Следует помнить о главном парадоксе утепления окон — чем герметичнее вы заработаете щели, тем выше вероятность, что окна начнут запотеть. Ведь герметизируя окно, вы блокируете приток воздуха, следовательно, естественная вентиляция в квартире будет работать хуже. Влага от дыхания, готовки и стирки, если ее не удалять из квартиры, будет оседать на холодных поверхностях — оконных стеклах.

Поэтому полная герметизация окон требует решения вопроса с вентиляцией, например компенсацию притока воздуха через стеновой клапан. Иначе вы можете решить проблему сквозняков, но столкнуться с другими — влажностью и удушьем.

Итак, утепление окон обычно сводится к герметизации щелей, через которые внутрь попадает холодный воздух, а наружу вытекает теплый. Если в холодное время года нет необходимости открывать створки — оптимальным выбором будет малярный скотч или теплолента. Когда нужно сохранить функциональность створок — целесообразно использовать резиновый уплотнитель.

При утеплении важно следить за вентиляцией — герметизация окон отсечет приток воздуха, как результат — высокая влажность, конденсат на окнах и вероятность появления плесени.