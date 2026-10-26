Чем заменить дорогую красную рыбу в блюдах: три самых вкусных варианта, которые вам понравятся

Чем заменить красную рыбу / © www.freepik.com/free-photo

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Красная рыба обладает нежным вкусом и отлично подходит для бутербродов, салатов и праздничных закусок, но ее цена часто заставляет искать альтернативы. Есть по меньшей мере три более доступных вида рыбы, из которых можно приготовить не менее аппетитные блюда. Они хорошо смакуют с лимоном, зеленью, сливочным сыром и подходят как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

Сельдь — бюджетная рыба для закусок и салатов

Сельдь — один из самых доступных вариантов, когда хочется приготовить вкусное рыбное блюдо без лишних затрат. Она обладает выразительным вкусом, хорошо сочетается с луком, зеленью, лимонным соком и вареными овощами.

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Филе слабосоленой сельди можно подать на ржаном хлебе с тонким слоем сливочного сыра или использовать для салата с картофелем, яйцами и зеленью. Чтобы вкус был более нежным, слишком соленую рыбу можно ненадолго замочить в молоке или воде, а затем обсушить.

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Скумбрия — сочная рыба с насыщенным вкусом

Скумбрия станет удачным выбором для любящих жирную, сочную рыбу. Она содержит омега-3 жирные кислоты и отлично подходит для запекания, приготовления на пару или засолки по проверенному рецепту.

Запеченная скумбрия с лимоном, чесноком и зеленью может стать полноценным блюдом для обеда или ужина. А охлажденное филе без костей можно добавить в салат или подать на небольших гренках со сливочным сыром. Скумбрия обладает более выразительным вкусом, чем лосось, поэтому для закусок достаточно небольшого количества лимонного сока и свежей зелени.

Сельдевая или скумбриевая намазка — вкусная альтернатива для бутербродов с красной рыбой

Если красная рыба нужна преимущественно для бутербродов, ее можно заменить домашней рыбной намазкой. Для приготовления подойдет филе сельди или запеченной скумбрии, вареное яйцо и небольшое количество сливочного сыра или натурального йогурта.

Рыбу нужно тщательно очистить от костей, измельчить вместе с другими ингредиентами и по желанию добавить укроп или несколько капель лимонного сока. Намазка будет смаковать на подсушенном хлебе, тостах или крекерах. Это удобный вариант завтрака, перекуса или праздничной тарелки закусок.

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