Чем заменить губки для мытья посуды: полезный лайфхак, о котором никто не знает

Чем заменить губки для мытья посуды / © Unsplash

Реклама

Если у вас вдруг кончились дома губки для мытья посуды, их можно легко сделать своими руками, используя подручные материалы. К примеру, это может быть старый тюль. Сообразительные хозяйки уже давно пользуются этим лайфхаком, и вот почему. Тюль отлично справляется даже с очень сложными загрязнениями на посуде. Он не впитывает неприятные запахи и будет долго служить, в отличие от обычных губок.

Для того, чтобы сделать такую губку, надо взять любой старый тюль. Его можно постирать, если он долго лежал. Необходимо отрезать большой кусок тюля, сложить его в несколько слоев и крепко перевязать веревкой. Таким образом, вы получите хорошую губку для мытья посуды и различных поверхностей.

Какие преимущества губки из тюля для мытья посуды

Такой материал хорошо собирает остатки пищи и другие загрязнения с посуды.

Тюль не будет накапливать бактерии, даже если будет постоянно влажным.

Самодельную губку легко продезинфицировать, ее надо обдать кипятком.

Можно сэкономить деньги на покупке новых губок.

Это хорошая возможность дать старым вещам вторую жизнь.

Губка из тюля хорошо вспенивает гель для мытья посуды, поэтому экономит моющее средство.

Тюль лучше справляется с мытьем посуды и кухонных поверхностей.