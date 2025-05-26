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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Чем заменить губки для мытья посуды: полезный лайфхак, о котором никто не знает

Опытные хозяйки рекомендуют вместо губок и тряпок для уборки использовать альтернативные варианты, которые есть в каждом доме.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем заменить губки для мытья посуды

Чем заменить губки для мытья посуды / © Unsplash

Если у вас вдруг кончились дома губки для мытья посуды, их можно легко сделать своими руками, используя подручные материалы. К примеру, это может быть старый тюль. Сообразительные хозяйки уже давно пользуются этим лайфхаком, и вот почему. Тюль отлично справляется даже с очень сложными загрязнениями на посуде. Он не впитывает неприятные запахи и будет долго служить, в отличие от обычных губок.

Для того, чтобы сделать такую губку, надо взять любой старый тюль. Его можно постирать, если он долго лежал. Необходимо отрезать большой кусок тюля, сложить его в несколько слоев и крепко перевязать веревкой. Таким образом, вы получите хорошую губку для мытья посуды и различных поверхностей.

Какие преимущества губки из тюля для мытья посуды

  • Такой материал хорошо собирает остатки пищи и другие загрязнения с посуды.

  • Тюль не будет накапливать бактерии, даже если будет постоянно влажным.

  • Самодельную губку легко продезинфицировать, ее надо обдать кипятком.

  • Можно сэкономить деньги на покупке новых губок.

  • Это хорошая возможность дать старым вещам вторую жизнь.

  • Губка из тюля хорошо вспенивает гель для мытья посуды, поэтому экономит моющее средство.

  • Тюль лучше справляется с мытьем посуды и кухонных поверхностей.

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Дата публикации
Количество просмотров
245
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