Чем заменить губки для мытья посуды: вам непременно понравятся эти альтернативы

Кухонная губка — привычный предмет в каждом доме. Но немногие знают, что уже через 3 дня использования она становится настоящей питательной средой для бактерий. Влажность, остатки пищи и тепло создают идеальные условия для микробов. Именно поэтому специалисты по гигиене советуют регулярно менять губки или вообще заменить их лучшими альтернативами.

Тряпка из льна или хлопка. Обычная тряпка из натуральной ткани — отличная замена для губки. Она не накапливает бактерии, легко стирается и быстро сохнет. Для мытья посуды достаточно слегка намылить ее хозяйственным мылом. Стирайте такую тряпку каждый день, это поможет убить все микробы.

Сетка от овощей или мешок для стирки белья. Да, даже старая сетка из-под апельсинов или лука может стать отличным чистящим средством. Она не царапает поверхность, легко убирает жир и налет. Просто сверните ее в несколько слоев и закрепите резинкой. Такая щетка не задерживает влагу и совсем не имеет неприятного запаха.

Естественно люфа. Это высушенный плод растения из семейства тыквенных. Она экологична, гипоаллергенна и не накапливает бактерии. После использования достаточно промыть и высушить ее. Люфа служит до трех месяцев, не утрачивая своей формы. К тому же, ее можно отправить в яму с компостом, поэтому от такой губки сама польза.