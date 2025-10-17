ТСН в социальных сетях

Чем заменить губки для мытья посуды: вам непременно понравятся эти альтернативы

Обычные губки быстро портятся, накапливают бактерии и неприятный запах: чем их можно заменить, чтобы было эффективно, экологично и безопасно для здоровья.

Вера Хмельницкая
Чем заменить кухонные губки

Чем заменить кухонные губки / © www.freepik.com/free-photo

Кухонная губка — привычный предмет в каждом доме. Но немногие знают, что уже через 3 дня использования она становится настоящей питательной средой для бактерий. Влажность, остатки пищи и тепло создают идеальные условия для микробов. Именно поэтому специалисты по гигиене советуют регулярно менять губки или вообще заменить их лучшими альтернативами.

Чем заменить губки для мытья посуды

  • Тряпка из льна или хлопка. Обычная тряпка из натуральной ткани — отличная замена для губки. Она не накапливает бактерии, легко стирается и быстро сохнет. Для мытья посуды достаточно слегка намылить ее хозяйственным мылом. Стирайте такую тряпку каждый день, это поможет убить все микробы.

  • Сетка от овощей или мешок для стирки белья. Да, даже старая сетка из-под апельсинов или лука может стать отличным чистящим средством. Она не царапает поверхность, легко убирает жир и налет. Просто сверните ее в несколько слоев и закрепите резинкой. Такая щетка не задерживает влагу и совсем не имеет неприятного запаха.

  • Естественно люфа. Это высушенный плод растения из семейства тыквенных. Она экологична, гипоаллергенна и не накапливает бактерии. После использования достаточно промыть и высушить ее. Люфа служит до трех месяцев, не утрачивая своей формы. К тому же, ее можно отправить в яму с компостом, поэтому от такой губки сама польза.

  • Старые полотенца или футболки. Не торопитесь выбрасывать старый текстиль. Нарезанные на кусочки полотенца или мягкие футболки отлично подходят для мытья посуды, особенно стекла и хрусталя. Они не царапают поверхность, хорошо впитывают влагу и пену.

Как поддерживать чистоту без обычных губок

  • Используйте кипяток и уксус для дезинфекции ваших «экологических помощников».

  • Меняйте тканевые средства раз в несколько дней.

  • Сушите их на солнце — это естественный антисептик.

