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Категория
Разное
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Время на прочтение
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Чем заменить колбасу в "Оливье": три продукта, которые сделают салат изысканным и нереально вкусным

Как готовить «Оливье» без вареной колбасы: что лучше добавить, чтобы салат получился в разы вкуснее.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Как готовить «Оливье» без вареной колбасы

Как готовить «Оливье» без вареной колбасы

Привычный салат «Оливье» можно приготовить по-новому, если вместо вареной колбасы добавить другой ингредиент. Отварная курятина сделает вкус более нежным, говяжий язык придаст деликатесных ноток, а креветки превратят знакомое блюдо в изысканную праздничную закуску.

Куриное филе — для нежного и сочного салата

Вареная или запеченная курятина — один из самых простых способов заменить колбасу в «Оливье». Мясо хорошо сочетается с картофелем, морковью, яйцами, зеленым горошком и солеными огурцами, поэтому салат сохраняет привычный вкус, но становится нежнее.

Чтобы куриное филе не получилось сухим, его можно запечь в фольге со специями или отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком. После приготовления мясо следует полностью охладить и нарезать небольшими кубиками.

Для салата используйте примерно столько же курятины, сколько обычно добавляете колбасы. Важно не перегружать блюдо специями: они должны подчеркивать вкус других продуктов, а не перебивать его.

Говяжий язык — для изысканного вкуса

Если хочется сделать «Оливье» особенно праздничным, попробуйте заменить колбасу отварным говяжьим языком. Он имеет нежную текстуру и насыщенный мясной вкус, благодаря чему салат приобретает более деликатесный характер.

Язык нужно отварить до мягкости, очистить от кожуры, охладить и нарезать небольшими кубиками. Время приготовления зависит от размера продукта, но обычно на это уходит около двух-трех часов.

Лучше всего сочетать язык с классическим набором ингредиентов: картофелем, морковью, яйцами, горошком и солеными огурцами. Заправку добавляйте равномерно, чтоб не заглушить вкус мяса. В результате получится сытный салат с более выразительным вкусом, который уместно подать и на праздничный стол.

Креветки — для оригинального варианта «Оливье»

Для тех, кто хочет отойти от привычного мясного рецепта, отличной альтернативой станут креветки. Они придают салату легкий морской вкус и хорошо сочетаются с яйцами, картофелем и зеленым горошком.

Очищенные креветки нужно приготовить в соответствии с рекомендациями на упаковке, не передерживая их в воде, чтобы они не стали резиновыми. После охлаждения нарежьте их на небольшие кусочки, оставив несколько целых для украшения блюда.

В варианте с креветками лучше не переборщивать со специями и заправкой. Можно использовать классический майонез или смешать его с небольшим количеством натурального йогурта. Так вкус морепродуктов останется заметным, а у салата будет более нежная консистенция.

Как сделать «Оливье» еще вкуснее

Независимо от того, какую замену колбасе вы выберете, есть несколько простых правил. Все ингредиенты перед резкой нужно охладить, а картофель не переваривать, чтобы кубики сохраняли форму. Соленые огурцы следует предварительно отцедить от лишней жидкости, а зеленый горошек хорошо слить.

Не добавляйте весь майонез сразу: лучше его вводить постепенно, контролируя консистенцию салата. Если готовите блюдо заранее, храните нарезанные ингредиенты в холодильнике, а заправляйте поближе к подаче.

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