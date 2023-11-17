Чем заменить колготки под джинсами зимой: модный лайфхак для мерзлячек

5 вещей, которые отлично заменят теплые колготки, не будут передавливать в талии, не вызовут раздражения кожи и зуд.

Когда холодно, хочется надеть все, что есть в шкафу. Поэтому каждая модница на зиму имеет впрок несколько теплых колгот, которые одеваются под джинсы или другие брюки. Впрочем, такой вариант утепления любят далеко не все. Поскольку колготки под джинсами передавливают в зоне талии или спадают вниз. Также часто могут вызвать раздражение кожи и зуд, особенно когда есть аллергия на полиэстер. Однако есть отличный выход из этой ситуации. Стилисты рекомендуют пять вещей, которыми можно заменить колготы. Рассказываем, как оставаться в тепле и при этом отказаться от колготок под джинсами.

Раньше мы писали, какие зимние свитера будут на пике модных трендов 2024-го.

Термобелье

Чем заменить колготки под джинсами / Фото: pixabay.com

Эти тонкие, но утепленные леггинсы, хорошо облегающие ногу и имеющие мягкий широкий эластичный пояс на талии, они прекрасно держатся и не будут передавливать. Поэтому такой вариант станет отличной заменой колготам. Термобелье даже можно одевать под джинсы-скинни, его не будет заметно.

Гольфы и гетры

Чем заменить колготки под джинсами / Фото: pixabay.com

Шерстяные или кашемировые изделия станут прекрасным вариантом на зиму. Особенно если вам приходится утром в морозную погоду добираться до работы. Можно надеть гетры или гольфы под джинсы, а сверху теплый длинный пуховик – и вы точно не замерзнете по дороге в офис. А на работе вы совсем не будете чувствовать дискомфорта из-за колгот.

Джинсы с начесом

Чем заменить колготки под джинсами / Фото: pixabay.com

Такие джинсы ничем не отличаются от обычной модели, но станут отличным вариантом для зимнего холода. Поскольку они не пропускают холодный воздух и имеют утепление. Такие джинсы идеально подходят для прогулок и активного отдыха.

Шерстяные штаны

Чем заменить колготки под джинсами / Фото: pixabay.com

Это могут быть классические модели, трендовые трикотажные штаны, например, из кашемира. Сейчас продается множество таких зимних костюмов с теплыми брюками, поэтому утепление не составит никакого труда. Такие брюки прекрасно сочетаются с грубыми ботинками или можно приобрести трендовые угги.

Кожаные штаны

Чем заменить колготки под джинсами / Фото: pixabay.com

Здесь следует обратить внимание на то, что подойдет только натуральная кожа. Поскольку искусственная вас не будет согревать. Если вы хотите такой эффектный зимний образ, тогда можно приобрести кожаные брюки. Они будут прекрасно согревать вас в морозную погоду, и вы не будете потеть, поскольку кожа хорошо пропускает воздух.

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