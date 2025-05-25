Чем заменить муку в сырниках: секреты профессиональных поваров

Профессиональные повара рекомендуют готовить сырники не только с мукой. Эксперты советуют экспериментировать с другими продуктами, которые смогут не только заменить муку, но и улучшить вкус любимого блюда в разы. Итак, рассказываем, чем заменить муку в сырниках, чтобы сделать их гораздо вкуснее.

Крахмал является отличным заменителем муки, не только в сырниках. С ним можно готовить разнообразную выпечку — печенье, пироги, торты и кексы. Следует знать, что крахмал обладает более мощным вяжущим действием, поэтому его нужно класть втрое меньше, чем муки. Можно использовать как картофельный, так и кукурузный крахмал.

Кукурузная мука также идеально заменит пшеничную в сырниках. Она сделает блюдо легким, воздушным и менее калорийным. К тому же, сырники приобретут аппетитный золотистый оттенок, если положить в тесто этот вид муки.

Рисовая мука. Если у вас вдруг есть дома такой экзотический продукт, им можно смело заменить пшеничную муку в сырниках. Рисовая мука сделает сырники воздушными и нежными с идеальной текстурой.

Манна крупа. Манка является классическим заменителем муки в выпечке, поэтому отлично справится со своей задачей. Насыпьте манную крупу в тесто и оставьте на 15 минут, чтобы она разбухла. Это позволит не только улучшить формирование сырников, но сохранит влажность внутри. Потому готовые сырники не будут распадаться и не будут сухими.