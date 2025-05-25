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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
89
Время на прочтение
2 мин

Чем заменить муку в сырниках: секреты профессиональных поваров

Сырники — это одно из самых любимых блюд на завтрак всех украинцев. Они подвинули даже овсянку и яйца, а все потому, что не только вкусные, но и очень полезные.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем заменить муку в сырниках

Чем заменить муку в сырниках / © www.freepik.com/free-photo

Профессиональные повара рекомендуют готовить сырники не только с мукой. Эксперты советуют экспериментировать с другими продуктами, которые смогут не только заменить муку, но и улучшить вкус любимого блюда в разы. Итак, рассказываем, чем заменить муку в сырниках, чтобы сделать их гораздо вкуснее.

Чем заменить муку в сырниках: 5 лучших продуктов

  • Крахмал является отличным заменителем муки, не только в сырниках. С ним можно готовить разнообразную выпечку — печенье, пироги, торты и кексы. Следует знать, что крахмал обладает более мощным вяжущим действием, поэтому его нужно класть втрое меньше, чем муки. Можно использовать как картофельный, так и кукурузный крахмал.

  • Кукурузная мука также идеально заменит пшеничную в сырниках. Она сделает блюдо легким, воздушным и менее калорийным. К тому же, сырники приобретут аппетитный золотистый оттенок, если положить в тесто этот вид муки.

  • Рисовая мука. Если у вас вдруг есть дома такой экзотический продукт, им можно смело заменить пшеничную муку в сырниках. Рисовая мука сделает сырники воздушными и нежными с идеальной текстурой.

  • Манна крупа. Манка является классическим заменителем муки в выпечке, поэтому отлично справится со своей задачей. Насыпьте манную крупу в тесто и оставьте на 15 минут, чтобы она разбухла. Это позволит не только улучшить формирование сырников, но сохранит влажность внутри. Потому готовые сырники не будут распадаться и не будут сухими.

  • Овсяные хлопья перед применением надо смолоть в блендере, они также являются отличным заменителем муки в сырниках. Смолотую овсянку можно добавлять в разнообразную выпечку и блюда — оладьи, пироги, печенье, котлеты, голубцы и тефтели.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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