Чем заменить пармезан в пасте и салатах: бюджетный сыр, который делает блюда изысканными и вкусными
Чтобы заменить пармезан, не обязательно покупать дорогие импортные сыры. Обычный украинский выдержанный сыр может стать идеальной составляющей ваших кулинарных шедевров.
Пармезан — это классика кулинарии, но его цена часто кусается. И хотя многие ищут замену среди импортных сыров, на самом деле хороший аналог можно найти гораздо ближе, среди украинских продуктов. Главное, понимать, какой сыр даст тот же эффект: легкую солоноватость, ореховую нотку и способность идеально таять в блюдах.
Чем заменить дорогой пармезан: лучший украинский сыр
Лучшая бюджетная замена — украинский твердый сыр типа «Голландский». Именно этот вид — самая реальная и доступная альтернатива пармезану для приготовления изысканных блюд на собственной кухне. Ведь такой продукт:
имеет плотную структуру, которую можно натирать;
содержат достаточно белка и жиров для «умами» эффекта;
при нагревании хорошо плавится;
стоит в разы дешевле импортных аналогов.
Для твердости такой сыр можно подсушить на батарее, тогда у него будет характерный ореховый привкус. Только нужно выбирать выдержанный сыр, а не молодой, именно он имеет более насыщенный вкус.
Маленький секрет шефов: смешайте натертый сыр со щепоткой соли или сухого чеснока — это даст более глубокий вкус, близкий к пармезану.
В каких блюдах бюджетный сыр будет идеальной составляющей
В пасте. Создает кремовую текстуру и связывает соус.
В салатах. Дает солоноватый акцент и заменяет дорогой сыр без потери вкуса.
В запиканках. Формирует аппетитную корку, как и пармезан.