Чем заменить пармезан в пасте и салатах: бюджетный сыр, который делает блюда изысканными и вкусными

Чем заменить пармезан в пасте / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Пармезан — это классика кулинарии, но его цена часто кусается. И хотя многие ищут замену среди импортных сыров, на самом деле хороший аналог можно найти гораздо ближе, среди украинских продуктов. Главное, понимать, какой сыр даст тот же эффект: легкую солоноватость, ореховую нотку и способность идеально таять в блюдах.

Чем заменить дорогой пармезан: лучший украинский сыр

Лучшая бюджетная замена — украинский твердый сыр типа «Голландский». Именно этот вид — самая реальная и доступная альтернатива пармезану для приготовления изысканных блюд на собственной кухне. Ведь такой продукт:

имеет плотную структуру, которую можно натирать;

содержат достаточно белка и жиров для «умами» эффекта;

при нагревании хорошо плавится;

стоит в разы дешевле импортных аналогов.

Для твердости такой сыр можно подсушить на батарее, тогда у него будет характерный ореховый привкус. Только нужно выбирать выдержанный сыр, а не молодой, именно он имеет более насыщенный вкус.

Реклама

Маленький секрет шефов: смешайте натертый сыр со щепоткой соли или сухого чеснока — это даст более глубокий вкус, близкий к пармезану.

В каких блюдах бюджетный сыр будет идеальной составляющей