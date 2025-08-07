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Чем заменить сахар в кофе: шесть более полезных для здоровья альтернатив
Большинство украинцев употребляют кофе каждый день. Поэтому, если вы решили отказаться от сахара, который часто добавляют в этот напиток, мы предлагаем вам шесть более полезных альтернатив.
Мед
Это натуральный продукт, содержащий большое количество антиоксидантов. Он поможет не только улучшить вкус кофе, но и повысит иммунитет. Для утреннего напитка лучше выбирать чистый мед, ведь он сохраняет все свои полезные свойства.
Стевия
Это один из самых популярных заменителей сахара, который производится из листьев растения. В нем не содержится калорий, но он значительно слаще сахара. Чаще стевию продают в виде порошка, жидкости или таблеток.
Кленовый сироп
Натуральный подсластитель с уникальным вкусом и множеством полезных минералов. В частности, кленовый сироп содержит марганец и цинк. Особенно эта альтернатива сахару понравится тем, кто любит карамельный вкус кофе.
Корица или черный перец
Если вы хотите попробовать что-нибудь новое, рекомендуем добавить к кофе вместо сахара корицу или черный перец. Эти приправы вдобавок еще и принесут больше пользы вашему организму. Корица регулирует уровень сахара в крови, а черный перец оказывает положительное влияние на процесс пищеварения.
Какао-порошок
Добавив к кофе немного какао-порошка, вы сделаете его вкус более шоколадным. Более того, в какао содержится большое количество антиоксидантов, а еще оно улучшает настроение.
Ваниль
К кофе рекомендуется добавлять ванильный экстракт или натуральную ваниль. Они дарят неповторимый аромат и уникальный вкус. А еще ваниль положительно влияет на наше настроение, снижая чувство стресса.
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