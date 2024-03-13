Чем заменить сливочный сыр маскарпоне: кулинары рассказали о двух простых вариантах

Нежный сливочный сыр маскарпоне используется в тирамису и других десертах. Если вам вдруг захотелось приготовить что-нибудь вкусное, но под рукой не нашлось этого продукта, попробуйте его заменить.

Сыр маскарпоне производится из сливок, имеющих высокий процент жирности. Этот итальянский продукт используется во многих блюдах, в частности, в популярном десерте тирамису. Но даже при отсутствии этого сливочного сыра можно удивить гостей изысканными сладостями.

Чем заменить маскарпоне? Если вдруг в магазине этого сыра нет, можете взять любой другой мягкий сыр. Например, рикотту или филадельфию. Но вы можете без проблем приготовить вкусную альтернативу маскарпоне самостоятельно.

Если вам нужно добавить сыр к тирамису, можете попробовать следующие два рецепта:

Возьмите 1 кг жирной сметаны, выложите в мешочек из хлопчатобумажной ткани и повесьте его на ночь над глубокой емкостью для стекания сока. К утру у вас будет 500 г молочного продукта, который напоминает маскарпоне своим вкусом и текстурой.

еще один, немного более сложный вариант – возьмите одинаковое количество жирной сметаны и кефира, посолите, тщательно взбейте, выложите в хлопчатобумажный мешочек, подвесьте над глубокой емкостью. Через несколько дней продукт станет достаточно плотным, чтобы его можно было использовать для десертов типа тирамису.

По вкусу такие альтернативы практически ничем не отличаются от итальянского продукта.

Что можно использовать вместо сыра маскарпоне в торте

Часто из маскарпоне готовят вкусный крем для торта. Чтобы заменить его, возьмите:

300 г жирного творога;

100 мл сливок 30% жирности;

100 г сахарной пудры;

2 яйца.

Сначала взбиваете желтки с половиной сахарной пудры, а затем повторяете процедуру с белками. Добавляете сливки и еще раз взбиваете. В конце все тщательно перемешиваете с творогом.

Еще проще сыр, напоминающий маскарпоне, готовится из сливок (30% жирности) и лимонного сока. Сначала сливки нагревают, не доводя до кипения, затем томят на слабом огне до 10 минут. Затем добавляют сок одного лимона и варят еще 5 минут. Снимают кастрюлю с огня, содержимое выкладывают в марлю и дают стечь лишней влаге. Затем взбивают с сахаром до кремообразного состояния.

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