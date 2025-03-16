Чем заменить соль в блюдах: лучшие варианты, о которых мало кто знает

Наверняка вы будете удивлены, однако соль также можно заменить, не испортив вкус блюда. А чтобы правильно это сделать, нужно знать несколько секретов.
Рассказываем, что можно добавить в блюдо вместо соли, чтобы не только не испортить его вкус, но и значительно улучшить.
Чем заменить соль в блюдах: советы профессиональных поваров
- Соевый соус содержит специи и соль, поэтому им можно пользоваться. Он будет идеальным для первых и вторых блюд, салатов, рыбы и мяса. Однако следует учитывать, что его нужно употреблять не больше двух столовых ложек в день. Также можно воспользоваться другими соусами, содержащими соль.
- Сушеные овощи. Продается большое количество наборов разнообразных сушеных овощей, которые содержат в своем составе соль. Такие овощи станут прекрасным ингредиентом для любых блюд, потому что сохраняют пользу, вкус и аромат даже в сушеном виде.
- Специи также являются отличными заменителями соли. Эстрагон – пряный, пикантный и немного жгучий. Майоран имеет пикантность и умеренную остроту, кориандр придает пикантности блюдам, приятно пахнет анисом и цитрусовыми. Тмин довольно терпкий, сладковато-острый по вкусу. Также подойдут обычные специи – перец, укроп, петрушка, базилик, розмарин, куркума, паприка.
- Уксус также может заменить соль, однако следует быть внимательными, чтобы не переборщить с кислотой. Лучше брать не белый уксус, а яблочный, бальзамический или виноградный. Также можно брать сок лимона.
- Морские водоросли содержат много соли, витаминов и йода, поэтому станут не только хорошим, но и полезным заменителем соли. Водоросли нужно просушить, а затем измельчить и этим порошком посыпать блюда.
- Маринованные овощи или маринад. Если у вас остался маринад от соленых огурцов или помидоров, его можно добавлять вместо соли. Также можно добавлять размельченные маринованные или соленые огурцы и помидоры, чтобы подсолить блюдо.
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