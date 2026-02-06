Чем заменить свечи во время блэкаутов: безопасные варианты для освещения для дома

Отключение света / © ТСН.ua

Во время блэкаутов и периодических отключений света в Украине растет интерес к безопасным вариантам резервного освещения. Причина очевидна: свечи дают минимум света и одновременно создают реальную пожарную угрозу. Зато современные решения без открытого огня способны обеспечить квартиру светом на несколько часов — без риска для жилья.

ТСН.ua собрал практические советы, которые помогут пережить блэкауты без свечей.

Аккумуляторные LED-лампочки

Одним из самых удобных решений являются LED-лампы со встроенными аккумуляторами, которые вкручиваются в стандартный цоколь. Внешне они не отличаются от обычных лампочек, однако внутри имеют аккумулятор.

При наличии электроснабжения такая лампа работает в обычном режиме и одновременно заряжается. Когда свет исчезает, она автоматически переходит на питание от аккумулятора и продолжает светить. В зависимости от модели, время автономной работы составляет в среднем до 4 часов. Лампы практически не нагреваются и не создают пожарной опасности.

Гирлянды и другие устройства на батарейках

Для мягкого или локального освещения можно использовать LED-гирлянды, декоративные светильники и электронные свечи на батарейках. Они не имеют открытого пламени и подходят для использования в жилых помещениях.

При выборе таких устройств важно обратить внимание на тип батареек. Специалисты советуют отдавать предпочтение моделям, которые работают на AA или AAA — это самые распространенные и дешевые элементы питания. Менее популярные форматы батареек обычно дороже и могут быть сложнодоступными во время массовых отключений света.

Светодиодные лампы

Наиболее безопасным типом освещения в условиях отсутствия электроэнергии считаются светодиодные (LED) устройства. Твердотельные светодиоды потребляют минимум энергии, не перегреваются и широко применяются в лампах, прожекторах и ручных фонарях.

В условиях блэкаутов стоит ориентироваться на LED-светильники со встроенными аккумуляторами или солнечными батареями. В светильниках на солнечной батарее она выполняет роль накопителя: днем собирает солнечную энергию, а ночью отдает ее в виде электрического тока. В некоторых моделях этого заряда достаточно не только для освещения, но и для подзарядки смартфонов, смарт-часов и других гаджетов.

Чтобы организовать автономный свет на солнечной батарее, обычно нужны LED-лампа с аккумулятором и USB-разъемом, кабель и солнечная панель с креплением.

Туристические фонари

Для резервного освещения квартиры также подходят туристические фонари: кемпинговые лампы, ручные и налобные фонарики, модели на солнечных батареях или динамо-фонари.

Большинство туристических фонарей могут работать как от аккумуляторов, так и от батареек формата AA или AAA. В среднем аккумуляторного ручного фонаря хватает примерно на 2 часа работы на максимальной яркости, тогда как фонари на солнечных батареях могут светить до 6 часов. В динамо-фонарях аккумулятор заряжается во время вращения специальной ручки.

Отдельные модели оснащены USB-разъемами и могут работать в режиме павербанка для зарядки мобильных устройств.

LED-ленты

Отдельную нишу среди безопасных решений занимают LED-ленты, которые могут работать от павербанков. Они потребляют минимум электроэнергии и обеспечивают равномерный рассеянный свет, который не слепит глаза.

Такие ленты удобно использовать для подсветки кухонных зон, коридоров, рабочих поверхностей или спальных мест. Их можно временно закрепить на стене, мебели или полке без инструментов. При подключении к павербанку LED-лента способна работать несколько часов подряд.

Напомним, в условиях возможных отключений электроэнергии эксперты советуют подготовиться заранее. Мы собрали топ-10 полезных гаджетов, которые помогут сохранить комфорт и оставаться на связи даже без света.