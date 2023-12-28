Чем заменить уколы ботокса: копеечная маска, стирающая морщины с кожи лица

Такую чудо-маску с эффектом омоложения можно сделать из семян льна. Этот продукт очень эффективен как в профессиональной косметологии, так и в домашних условиях. Поскольку семена льна влияют на кожу как изнутри, так и снаружи, даря ей молодость и красоту. Рассказываем, как сделать маску из семян льна, которая защитит зрелую кожу лица от морщин, придавая ей упругость и эластичность.

Чем полезны семена льна для кожи лица

В профессиональной косметологии повсеместно используют семена льна, поскольку они имеют несомненный омолаживающий эффект для зрелой кожи. А все благодаря содержанию полезных микроэлементов, увлажняющих, питающих и насыщающих кожу.

В состав семян льна входят следующие витамины и микроэлементы:

Витамины группы B, A, C, E, K, A, D, PP.

Минералы – калий, кальций, магний и натрий.

Ряд полиненасыщенных жирных кислот – омега-С, омега-6 и омега-9.

Протеины, клетчатка и эфирные масла.

Как сделать маску для лица из семян льна: пошаговая инструкция

Вам понадобится 300 грамм воды и три столовых ложки семян льна. Насыпьте лен в кастрюлю и залейте чистой водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого следует проварить лен в течение пяти минут. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте жидкости остыть. Нанесите маску на лицо массирующими движениями снизу вверх, двигаясь от подбородка ко лбу. Средство на лице необходимо держать в течение 15 минут, затем тщательно смыть теплой водой. Маску следует наносить перед сном один раз в неделю. Если морщины уже достаточно глубоки, наносите средство каждые три дня. Чтобы кожа выглядела здоровой, маску рекомендовано сочетать с массажем лица. Тогда ваша кожа приобретет ровное здоровое сияние.

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