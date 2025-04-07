Чем замульчировать цветник, чтобы не росли сорняки: лучшие варианты

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса ua-vestnik, чем лучше всего замульчировать клумбу, чтобы на ней не росли сорняки.

Скошенная трава. Это один из самых популярных материалов для мульчирования, его выбирают многие, потому что он простой и ничего не стоит. Однако следует учитывать, что скошенная трава сохнет, поэтому ее нужно заменять раз в месяц. И такая мульча не подходит тем, кто ценит эстетичный вид своей клумбы.

Опилки также можно использовать для мульчирования цветников, однако следует выбирать материал из лиственных деревьев. Ведь хвойные опилки не подходят для многих растений. Такой материал можно применять только для мульчирования голубики, рододендронов, вереска и других хвойных растений.

Картон. Немногим известно, однако этот материал также эффективен для мульчирования. Достаточно разложить влажный картон между кустарниками и растениями, чтобы защитить участок от роста сорняков. Однако такое мульчирование также будет не на пользу эстетичного вида цветника.

Кора сосны или лиственницы. Такое мульчирование от роста сорняков будет служить один сезон, затем его необходимо будет заменить. Следует учитывать, что этот материал подходит только для хвойных растений. Также необходимо знать, что кора со временем теряет свой цвет и смешивается с землей, поэтому эксперты рекомендуют делать слой мульчи не менее 10 сантиметров.