Чем занимались ваши предки: по некоторым украинским фамилиям можно угадать ремесло предков

Фамилии могут многое рассказать о предках его носителей — где они не жили, об их социальном и имущественном положении и даже характере и индивидуальных чертах.

Особенно интересны фамилии, связанные с родом деятельности. Потому что они не только рассказывают о ремесле или профессии предков человека, но и предоставляют таким образом информацию о состоянии и развитии народного хозяйства в целом, отмечают на сайте «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Вот, к примеру, Бондари и Стельмахи, чем они занимались? Бондари – были мастерами по изготовлению бочонков, деревянных ведер, стельмахи – мастера, который делали и правила повозки, сани. Подобные слова сегодня вышли из активного словарного запаса украинского языка, заменяясь модными названиями профессий. Но фамилии остаются, благодаря чему можно проследить, как в древности назывались те или иные профессии и какие виды деятельности и ремесла тогда существовали в целом.

Самые распространенные фамилии, кроме Бондаря и Стельмаха, которые произошли от названий ремесел, которые не всегда можно угадать, какой именно вид деятельности они означают — это:

Гончар – ремесленник, изготовлявший посуду, кафель из глины.

Кушнир – тот, кто делал мех из кожи и шил меховые изделия.

Лымарь – ремесленник, изготовлявший ременные доспехи

Гармаш – мастер, который производил и обслуживал пушки

Бортник — тот, кто занимался лесным пчеловодством

Гутник – мастер, изготавливающий посуду и другие предметы из стекла.

Некоторые фамилии происходят от шутливых прозвищ людей, которые давали нашим предкам исходя из их деятельности. Ккраинцы всегда отличались хорошим чувством юмора.

Среди таких фамилий:

Дубогрызенко так могли называть плотников.

Мукосиенко – прозвище для мельника.

Тягнышкира — так шутливо называли сапожников.

Стеклобой — это был стекольщик.

Заплюйсвичка — прозвище для пономаря, прислуживающего в церкви.

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