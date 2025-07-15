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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
346
Время на прочтение
1 мин

Чем засеять грядку после чеснока, чтобы земля стала рыхлой и плодородной: лучшие варианты

Какие растения улучшают структуру почвы, обогащают ее и готовят к новому сезону.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что посеять на грядке после чеснока

Что посеять на грядке после чеснока / © Фото из открытых источников

После сбора урожая чеснока самое время позаботиться о будущем плодородии почвы. Чтобы земля не истощалась, а наоборот, становилась рыхлее, богаче питательными веществами и защищенной от сорняков и вредителей, стоит посеять полезные культуры.

Зачем засевать грядку после сбора урожая

  1. Восстанавливается структура и микрофлора почвы.

  2. Уменьшается количество болезней и вредителей.

  3. Улучшается влагоемкость и аэрация.

  4. Земля обогащается природными удобрениями.

  5. Прерывается жизненный цикл сорняков.

Чем засеять грядку после чеснока, чтобы улучшить качество почвы

  1. Белая горчица быстро прорастает и угнетает сорняки, обеззараживает почву и уменьшает риск грибковых болезней. Также этот сидерат разрыхляет землю благодаря своей мощной корневой системе. Сеять нужно сразу после сбора чеснока, а скашивать лучше всего через 30–40 дней.

  2. Фацелия — это один из лучших сидератов для истощенной почвы. Растение привлекает пчел и улучшает структуру земли. Фацелию можно сеять после сбора любых культур. Можно высевать даже в августе, будет расти до первых заморозков.

  3. Люпин. Бобовые культуры обогащают землю азотом, улучшают плодородие естественным путем и хорошо растут на суглинках и песчаных почвах. Также можно сеять горох или фасоль, они отлично подходят для подготовки участка к посадке капусты или томатов.

  4. Рожь и овес создают плотную зеленую массу, препятствуют росту сорняков и способствуют образованию гумуса. Лучше всего высевать эти сидераты в августе-сентябре, а скашивать уже весной.

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Дата публикации
Количество просмотров
346
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