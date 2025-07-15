Чем засеять грядку после чеснока, чтобы земля стала рыхлой и плодородной: лучшие варианты

Что посеять на грядке после чеснока / © Фото из открытых источников

После сбора урожая чеснока самое время позаботиться о будущем плодородии почвы. Чтобы земля не истощалась, а наоборот, становилась рыхлее, богаче питательными веществами и защищенной от сорняков и вредителей, стоит посеять полезные культуры.

Белая горчица быстро прорастает и угнетает сорняки, обеззараживает почву и уменьшает риск грибковых болезней. Также этот сидерат разрыхляет землю благодаря своей мощной корневой системе. Сеять нужно сразу после сбора чеснока, а скашивать лучше всего через 30–40 дней.

Фацелия — это один из лучших сидератов для истощенной почвы. Растение привлекает пчел и улучшает структуру земли. Фацелию можно сеять после сбора любых культур. Можно высевать даже в августе, будет расти до первых заморозков.

Люпин. Бобовые культуры обогащают землю азотом, улучшают плодородие естественным путем и хорошо растут на суглинках и песчаных почвах. Также можно сеять горох или фасоль, они отлично подходят для подготовки участка к посадке капусты или томатов.