Чем засеять огород от сорняков: сидераты – спасение без химикатов

Лучшие сидераты для огорода и дачи
Иметь дачный участок или огород — это постоянно бороться с сорняками, пропалывать их или применить химикаты.
Лучшим методом борьбы с сорняками является выращивание сидератов, которые угнетают рост сорняков и в то же время улучшают плодородие почвы.
Сидераты – это растения, которые выращиваются для заделки в почву еще в зеленом состоянии.
Зачем сажать сидераты
- Заложенные в почву растительные остатки постепенно превращаются в массу зеленого навоза, который увеличивает и улучшает содержание в почве органических веществ.
- Их можно использовать как мульчу.
- Покрывая землю, сидераты улучшают структуру почвы.
- Сидераты успешно используются для улучшения плодородия почв, благодаря чему снижаются объемы внесения химикатов и минимизируется их негативное влияние на окружающую среду и человека.
- Предотвращают эрозию почвы и вымывания питательных веществ.
- Сидераты угнетают рост сорняков.
- Известна эффективность использования сидератов для привлечения насекомых-опылителей и борьбы с сорняками, патогенами и вредителями.
Среди основных видов сидератов можно выделить бобовые, злаковые, капустные (крестоцветные), гидрофильные, астровые; гречишные, искренние.
Бобовые сидераты
Наиболее неприхотливыми сидератами являются бобовые. Расти они начинают уже при температуре 3 °C и выдерживают небольшие заморозки, что делает их пригодными для любого климатического пояса.
Благодаря бактериям-азотфиксаторам, почва после бобовых обогащается азотом. Часто их используют для окисленных почв, поскольку нормализуют их уровень кислотности.
Кроме фасоли и чечевицы используют многочисленные виды кормовых (люцерна, клевер) и декоративных ( душистый горошек, акация) бобовых растений.
Кормовые бобы рекомендуют высаживать на болотистых или глинистых почвах. Кормовые бобы имеют хорошо развитую корневую систему, способную дренировать и структурировать почву почти до 2 м в глубину. Они нормализуют pH почвы, снижая его кислотность, богатые минеральными веществами, переводят соединения фосфора в доступную для растений форму.
Бобовые сидераты являются самыми лучшими сидератами под картофель.
Злаковые сидераты
Основные преимущества злаковых – это мочковатая корневая система, высокое содержание белков, калия. Они могут расти практически в любом типе почвы.
Самые распространенные злаковые сидераты – это:
- рожь,
- пшеница,
- овес,
- ячмень,
- сорго обычное,
- суданская трава.
Овес отлично растет на кислых почвах, эффективно действует против корневой гнили. Овес обогащает почву калием в доступной для растений форме, поэтому после него хорошо чувствуют себя помидоры, перец и баклажаны.
Рожь, благодаря морозостойкости чаще используют в качестве озимых, высевая в конце августа или в сентябре. Рожь эффективно угнетает и сорняки, и патогенную микрофлору.
Ячмень отличается засухоустойчивостью, что позволяет использовать его в засушливых районах. Он способен выдержать заморозки и быстро наращивает зеленую массу, которую следует скосить до начала цветения.
Крестоцветные сидераты
Растения из этого семейства отличаются неприхотливостью и жизнестойкостью, помогают от сорняков, подавляют возбудителей фитофтороза.
Лучшим представителем крестоцветного сидерата является белая горчица. Она подавляет рост сорняков, в частности, является эффективным средством против березки, оберегает растения от фитофтороза, подавляет вредителей, таких как гороховая плодожорка и улитки, это замечательный медонос, привлекающий пчел.
Гидрофильные культуры
К этому виду относятся такие растения как фацелия пижмолистая – эффективная в борьбе с нематодой. Она быстро разрастается и неприхотлива к условиям выращивания, может развиваться в холодных условиях и при дефиците солнечного света.
Астровые сидераты
Это подсолнечник, календула, которые отличается мощной зеленой массой и глубокой корневой системой.
Гречковые сидераты
Гречка – единственный представитель гречневых сидератов, она снижает уровень кислотности почвы, улучшает его структуру, восстанавливает запасы калия и фосфора. Растение засухоустойчиво и не забирает воду у соседних растений.
Щириковые сидераты
Щирица (амарант) устойчива к холоду, патогенам и вредителям, является источником азота и улучшает активность полезных почвенных микроорганизмов.
Когда и как сеять сидераты
Обычно сидераты высаживают перед посадкой основной культуры или после уборки урожая. Практикуют одновременно выращивание сидератов с другими огородными культурами. В таком случае их высаживают в междурядьях основных культур и на свободных участках. В этом случае лучше использовать низкорослые растения, которые не будут затенять основные культуры.
Какие сидераты сеять осенью, под зиму
По мнению специалистов, для сева осенью лучше всего подходят:
- вика обычная,
- бобовник трехлистный,
- рожь,
- горчица,
- фацелия,
- полевые бобы,
- гречиха,
- райграс,
- плевелы.
Зимние сидераты обеспечивают почвенный покров зимой и предотвращают эрозию.
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