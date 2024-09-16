Чем засеять огород от сорняков: сидераты – спасение без химикатов

Иметь дачный участок или огород — это постоянно бороться с сорняками, пропалывать их или применить химикаты.

Лучшим методом борьбы с сорняками является выращивание сидератов, которые угнетают рост сорняков и в то же время улучшают плодородие почвы.

Сидераты – это растения, которые выращиваются для заделки в почву еще в зеленом состоянии.

Зачем сажать сидераты

Заложенные в почву растительные остатки постепенно превращаются в массу зеленого навоза, который увеличивает и улучшает содержание в почве органических веществ.

Их можно использовать как мульчу.

Покрывая землю, сидераты улучшают структуру почвы.

Сидераты успешно используются для улучшения плодородия почв, благодаря чему снижаются объемы внесения химикатов и минимизируется их негативное влияние на окружающую среду и человека.

Предотвращают эрозию почвы и вымывания питательных веществ.

Сидераты угнетают рост сорняков.

Известна эффективность использования сидератов для привлечения насекомых-опылителей и борьбы с сорняками, патогенами и вредителями.

Среди основных видов сидератов можно выделить бобовые, злаковые, капустные (крестоцветные), гидрофильные, астровые; гречишные, искренние.

Бобовые сидераты

Наиболее неприхотливыми сидератами являются бобовые. Расти они начинают уже при температуре 3 °C и выдерживают небольшие заморозки, что делает их пригодными для любого климатического пояса.

Благодаря бактериям-азотфиксаторам, почва после бобовых обогащается азотом. Часто их используют для окисленных почв, поскольку нормализуют их уровень кислотности.

Кроме фасоли и чечевицы используют многочисленные виды кормовых (люцерна, клевер) и декоративных ( душистый горошек, акация) бобовых растений.

Кормовые бобы рекомендуют высаживать на болотистых или глинистых почвах. Кормовые бобы имеют хорошо развитую корневую систему, способную дренировать и структурировать почву почти до 2 м в глубину. Они нормализуют pH почвы, снижая его кислотность, богатые минеральными веществами, переводят соединения фосфора в доступную для растений форму.

Бобовые сидераты являются самыми лучшими сидератами под картофель.

Злаковые сидераты

Основные преимущества злаковых – это мочковатая корневая система, высокое содержание белков, калия. Они могут расти практически в любом типе почвы.

Самые распространенные злаковые сидераты – это:

рожь,

пшеница,

овес,

ячмень,

сорго обычное,

суданская трава.

Овес отлично растет на кислых почвах, эффективно действует против корневой гнили. Овес обогащает почву калием в доступной для растений форме, поэтому после него хорошо чувствуют себя помидоры, перец и баклажаны.

Рожь, благодаря морозостойкости чаще используют в качестве озимых, высевая в конце августа или в сентябре. Рожь эффективно угнетает и сорняки, и патогенную микрофлору.

Ячмень отличается засухоустойчивостью, что позволяет использовать его в засушливых районах. Он способен выдержать заморозки и быстро наращивает зеленую массу, которую следует скосить до начала цветения.

Крестоцветные сидераты

Растения из этого семейства отличаются неприхотливостью и жизнестойкостью, помогают от сорняков, подавляют возбудителей фитофтороза.

Лучшим представителем крестоцветного сидерата является белая горчица. Она подавляет рост сорняков, в частности, является эффективным средством против березки, оберегает растения от фитофтороза, подавляет вредителей, таких как гороховая плодожорка и улитки, это замечательный медонос, привлекающий пчел.

Гидрофильные культуры

К этому виду относятся такие растения как фацелия пижмолистая – эффективная в борьбе с нематодой. Она быстро разрастается и неприхотлива к условиям выращивания, может развиваться в холодных условиях и при дефиците солнечного света.

Астровые сидераты

Это подсолнечник, календула, которые отличается мощной зеленой массой и глубокой корневой системой.

Гречковые сидераты

Гречка – единственный представитель гречневых сидератов, она снижает уровень кислотности почвы, улучшает его структуру, восстанавливает запасы калия и фосфора. Растение засухоустойчиво и не забирает воду у соседних растений.

Щириковые сидераты

Щирица (амарант) устойчива к холоду, патогенам и вредителям, является источником азота и улучшает активность полезных почвенных микроорганизмов.

Когда и как сеять сидераты

Обычно сидераты высаживают перед посадкой основной культуры или после уборки урожая. Практикуют одновременно выращивание сидератов с другими огородными культурами. В таком случае их высаживают в междурядьях основных культур и на свободных участках. В этом случае лучше использовать низкорослые растения, которые не будут затенять основные культуры.

Какие сидераты сеять осенью, под зиму

По мнению специалистов, для сева осенью лучше всего подходят:

вика обычная,

бобовник трехлистный,

рожь,

горчица,

фацелия,

полевые бобы,

гречиха,

райграс,

плевелы.

Зимние сидераты обеспечивают почвенный покров зимой и предотвращают эрозию.

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