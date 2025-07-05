польза черешни

Реклама

Среди всех летних сезонных ягод наиболее обожаемая, пожалуй, черешня. Она ведь не только вкусна, но и полезна.

В первую очередь выясним сорта черешни. Проще всего различать виды ягоды по цвету.

Виды черешни

Красная. Самый распространенный вид черешни — с красной окраской. Она преимущественно слаще других сортов.

Черная с глубоким бордовым цветом. Обычно она большого размера, сочная, сладкая и мясистая. Насыщенный цвет свидетельствует о содержании антоцианов, что делает его очень полезным для сердца.

Белая и желтая имеют более плотную мякоту и менее сладкий вкус. Этот вид черешни содержит много витамина С, а еще она безопаснее других сортов для аллергиков.

Польза черешни для организма

Черешня — полезная ягода, содержащая кучу витаминов. Пол килограмма черешни обеспечивает суточную норму витамина С. Она богата витаминами группы В, витамином А, Е, РР, множеством питательных веществ и полезных элементов, которые положительно влияют на здоровье человека.

Реклама

Причины начинать есть черешню уже сейчас

Черешня содержит много натурального сахара, поэтому является бесценным источником энергии . Поэтому она подбодрит и улучшит настроение.

Черешня содержит мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна. Поэтому если вас мучает бессонница, съедайте как минимум одну горсть ягоды каждый день. Черешня поможет здоровому сну .

Регулярное потребление черешни не только поддерживает зрение, но и делает его более острым . Бета-каротина, улучшающего зрение, в ней в 20 раз больше, чем, например, у черники и клубники.

В черешне много антиоксидантов, 114. Среди них такие антиканцерогены, как кверцетин и антоцианы. Благодаря им черешня считается отличным средством для профилактики рака .

Эти же антиоксиданты черешни, а также витамин А и ретинол, которые в большом количестве в ней, улучшают и восстанавливают состояние кожи , помогают организму избавляться от шлаков и токсинов.

Черешня улучшает пищеварение . Это делает это благодаря высокому содержанию клетчатки, которая нормализует работу пищеварительной системы и помогает снизить уровень холестерина.

Если вы страдаете от мышечных судорог и болей , черешня также поможет из-за того, что у нее много калия. Его в ягодах вполне достаточно, чтобы получить суточную норму. Черешня пригодится тем, кто страдает приступами таких хронических заболеваний как ревматизм, артрит и подагра. Салициловая кислота, которой богата черешня, оказывает обезболивающее действие. Подобно обезболивающим препаратам, таким как аспирин, ибупрофен, помогут во время боли антоцианы, их тоже в ягоде достаточно.

Черешня, особенно темная, улучшает работу мозга. Опять же это сделают те же антоцианы, которые являются отличным стимулятором работы мозга независимо от возраста человека. Полифенолы черешни замедляют старение мозга и сопровождающие его процессы, такие как ухудшение и потеря памяти, например.

Для здоровья крови будут полезны каротиноиды и флавоноиды, которыми изобилует ягода. Они улучшают свертываемость крови, служат профилактикой образования тромбов и укрепляют стенки сосудов.

Большое содержание железа делает черешню продуктом, который потребляется при анемии и малокровии.

Кому лучше не есть черешню

Нельзя есть ярко окрашенную ягоду аллергикам. Не рекомендуется употреблять черешню людям с гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока и сахарным диабетом. Не следует употреблять черешню в случае нарушения проходимости кишечника. Чрезмерное употребление черешни может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее. С осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. из-за того, что из-за незрелости ферментативной функции поджелудочной железы у них может быть сыпь.

Сколько калорий в черешне

Если вы следите за фигурой, из-за высокого содержания сахара количество ягод нужно ограничить, многих интересует вопрос, насколько черешня калорийна.