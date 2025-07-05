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Черешня — все, что нужно знать о полезных и вредных свойствах ягоды
Почему черешню называют «витаминной бомбой», чем она полезна для здоровья, какая калорийность ягоды, можно ли от нее поправиться
Среди всех летних сезонных ягод наиболее обожаемая, пожалуй, черешня. Она ведь не только вкусна, но и полезна.
В первую очередь выясним сорта черешни. Проще всего различать виды ягоды по цвету.
Виды черешни
Красная. Самый распространенный вид черешни — с красной окраской. Она преимущественно слаще других сортов.
Черная с глубоким бордовым цветом. Обычно она большого размера, сочная, сладкая и мясистая. Насыщенный цвет свидетельствует о содержании антоцианов, что делает его очень полезным для сердца.
Белая и желтая имеют более плотную мякоту и менее сладкий вкус. Этот вид черешни содержит много витамина С, а еще она безопаснее других сортов для аллергиков.
Польза черешни для организма
Черешня — полезная ягода, содержащая кучу витаминов. Пол килограмма черешни обеспечивает суточную норму витамина С. Она богата витаминами группы В, витамином А, Е, РР, множеством питательных веществ и полезных элементов, которые положительно влияют на здоровье человека.
Причины начинать есть черешню уже сейчас
Черешня содержит много натурального сахара, поэтому является бесценным источником энергии. Поэтому она подбодрит и улучшит настроение.
Черешня содержит мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна. Поэтому если вас мучает бессонница, съедайте как минимум одну горсть ягоды каждый день. Черешня поможет здоровому сну.
Регулярное потребление черешни не только поддерживает зрение, но и делает его более острым. Бета-каротина, улучшающего зрение, в ней в 20 раз больше, чем, например, у черники и клубники.
В черешне много антиоксидантов, 114. Среди них такие антиканцерогены, как кверцетин и антоцианы. Благодаря им черешня считается отличным средством для профилактики рака.
Эти же антиоксиданты черешни, а также витамин А и ретинол, которые в большом количестве в ней, улучшают и восстанавливают состояние кожи, помогают организму избавляться от шлаков и токсинов.
Черешня улучшает пищеварение. Это делает это благодаря высокому содержанию клетчатки, которая нормализует работу пищеварительной системы и помогает снизить уровень холестерина.
Если вы страдаете от мышечных судорог и болей, черешня также поможет из-за того, что у нее много калия. Его в ягодах вполне достаточно, чтобы получить суточную норму. Черешня пригодится тем, кто страдает приступами таких хронических заболеваний как ревматизм, артрит и подагра. Салициловая кислота, которой богата черешня, оказывает обезболивающее действие. Подобно обезболивающим препаратам, таким как аспирин, ибупрофен, помогут во время боли антоцианы, их тоже в ягоде достаточно.
Черешня, особенно темная, улучшает работу мозга. Опять же это сделают те же антоцианы, которые являются отличным стимулятором работы мозга независимо от возраста человека. Полифенолы черешни замедляют старение мозга и сопровождающие его процессы, такие как ухудшение и потеря памяти, например.
Для здоровья крови будут полезны каротиноиды и флавоноиды, которыми изобилует ягода. Они улучшают свертываемость крови, служат профилактикой образования тромбов и укрепляют стенки сосудов.
Большое содержание железа делает черешню продуктом, который потребляется при анемии и малокровии.
Кому лучше не есть черешню
Нельзя есть ярко окрашенную ягоду аллергикам. Не рекомендуется употреблять черешню людям с гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока и сахарным диабетом. Не следует употреблять черешню в случае нарушения проходимости кишечника. Чрезмерное употребление черешни может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее. С осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. из-за того, что из-за незрелости ферментативной функции поджелудочной железы у них может быть сыпь.
Сколько калорий в черешне
Если вы следите за фигурой, из-за высокого содержания сахара количество ягод нужно ограничить, многих интересует вопрос, насколько черешня калорийна.