Через 36 лет мужчина узнал, что всю жизнь жил с чужими родителями — что произошло потом

ДНК-тест раскрыл семейную тайну спустя 36 лет / © pixabay.com

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Два американца лишь через 36 лет случайно узнали, что после рождения их перепутали в роддоме и они всю жизнь росли в чужих семьях. Теперь обе семьи судятся с медицинским учреждением, где, по их словам, произошла роковая ошибка.

Об этом говорится в материале ladbible.

История произошла в штате Северная Дакота (США). В 1988 году Кайл Байлин и Джереми Моррисон родились в медицинском центре Unity Medical Center в городе Графтон. Семьи утверждают, что младенцев случайно отдали не тем родителям, и только десятилетия спустя они узнали правду.

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Как сообщает KKTV, Джереми Моррисон случайно обнаружил замену благодаря сервису для поиска родственников по ДНК. Его тетя сдала генетический тест, после чего в системе появился незнакомый мужчина Кайл Байлин, которого алгоритм определил как ее племянника.

Поначалу Джереми не мог понять, как это возможно, ведь никогда не слышал о таком родственнике. Однако находка помогла объяснить вопрос, мучивший его всю жизнь.

«В моей семье не было никого, кто был бы похож на меня. Я был единственным светловолосым ребенком среди темноволосых родственников», — рассказал он.

Последующий ДНК-тест показал, что люди, которых он 36 лет считал своими родителями, на самом деле являются биологическими родителями Кайла.

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По словам Джереми, если бы ошибки не произошло, его жизнь могла бы сложиться совсем по-другому.

«Я бы, пожалуй, работал на ферме вместе со своим старшим братом, о существовании которого даже не знал», — сказал он.

Мужчина также отметил, что версию о случайной замене уже после рождения исключает, ведь обе семьи жили в разных местах и дети не контактировали друг с другом.

Несмотря на то, что Кайл и Джереми еще не встретились лично, родители уже познакомились с мужчинами, которых теперь считают своими биологическими сыновьями.

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Обе семьи подали иск против больницы

В медицинском центре исключают обвинения и просят суд закрыть дело. В заявлении больницы подчеркнули, что сейчас пытаются выяснить все обстоятельства «чрезвычайно необычной ситуации».

«Оба мужчины родились в нашей больнице в один день в 1988 году, и мы осознаем, какое глубокое влияние это открытие оказало на них и их семьи», — говорится в заявлении.

В медучреждении также объяснили, что спустя почти 40 лет медицинские документы и кадровые записи того периода уже не сохранились, а ни один из принимавших роды работников больше не работает в больнице.

В то же время, администрация заявляет, что не нашла доказательств того, что именно персонал больницы виновен в возможной подмене детей.

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