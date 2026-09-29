Черная пятница в 2026 году уже приближается: когда в Украине стартуют большие распродажи

Когда Черная пятница 2026 года / © pexels.com

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Уже к концу осени украинские магазины начнут предлагать скидки на технику, одежду, косметику, товары для дома и другие популярные категории. И хотя официально Черная пятница длится всего один день, на практике охота за выгодными предложениями может начаться значительно раньше.

Рассказываем, когда будет Черная пятница в 2026 году в Украине, на какое число приходится Black Friday и когда стоит начинать следить за ценами.

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Когда Черная пятница в 2026 году в Украине

В 2026 году Черная пятница приходится на 27 ноября.

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Дата Black Friday меняется каждый год, поскольку традиционно она связана с американским Днем благодарения. Его отмечают в четвертый четверг ноября, а на следующий день начинается Черная пятница.

В 2026 году День благодарения приходится на 26 ноября, соответственно, главный день распродаж будет в пятницу, 27 ноября.

Впрочем, украинским покупателям не обязательно ждать именно этой даты.

Когда начнутся скидки на Черную пятницу в 2026 году

За последние годы Black Friday фактически превратилась из одного дня в целый сезон скидок. Магазины самостоятельно решают, когда запускать акции и сколько они будут продолжаться.

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Поэтому первые предложения к Черной пятнице могут появиться еще до 27 ноября. Часть продавцов проводит так называемую Черную неделю, другие запускают отдельные предложения постепенно или продолжают акции в течение выходных.

Именно поэтому покупателям, планирующим крупную покупку, следует начать следить за ценами заранее. Это поможет понять, насколько реально изменилась стоимость товара во время распродажи.

Сколько продлится Черная пятница

Единой даты завершения Black Friday в Украине нет. Если главный день распродажи 2026 — 27 ноября, то продолжительность конкретной акции определяет сам магазин.

Скидки могут действовать только в течение суток, нескольких дней или недели. Некоторые продавцы также продолжают специальные предложения до Киберпонедельника, который в 2026 году приходится на 30 ноября.

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Поэтому перед покупкой следует проверить условия конкретной акции: срок ее действия, список товаров, размер скидки и наличие нужной позиции.

Что чаще всего покупают на Черную пятницу

Black Friday давно не ограничивается только техникой. Скидки могут распространяться практически на все категории товаров — от смартфонов и бытовой техники до одежды, обуви, косметики и вещей для дома.

Особенно актуальны в этот период становятся покупки, которые люди планировали заранее. К примеру, новый смартфон, ноутбук, телевизор или большая бытовая техника стоят недешево, поэтому даже небольшое снижение цены может быть ощутимым для бюджета.

В то же время, не стоит ориентироваться лишь на яркий процент скидки. Если вы уже знаете, что хотите приобрести, полезно заранее запомнить или записать обычную стоимость товара, а во время Black Friday сравнить ее с акционной.

Откуда взялась традиция Black Friday

Родиной Черной пятницы считают США. Современный Black Friday тесно связан с Днем благодарения и началом активного рождественского шопинга.

Одну из самых известных версий появления названия связывают с Филадельфией. В середине XX века полиция использовала выражение Black Friday, описывая чрезвычайно загруженный день после Дня благодарения. Улицы были переполнены людьми и автомобилями, а магазины — покупателями.

Впоследствии название потеряло негативную окраску и стало ассоциироваться прежде всего с большими распродажами.

В Украину традиция пришла значительно позже. Массовое распространение Black Friday начала приобретать в начале 2010-х годов вместе с развитием интернет-торговли. Со временем к ней присоединились крупные торговые сети и магазины разных категорий.

Сегодня украинская Черная пятница — это уже не один день, а период распродаж, который может занять неделю и даже дольше.

FAQ

Когда будет Черная пятница 2026 в Украине?

Черная пятница 2026 будет 27 ноября. Именно на эту пятницу приходится официальная дата Black Friday. В то же время, украинские магазины могут начать акции и распродажи раньше.

Когда начинаются скидки на Черную пятницу 2026 года?

Единой даты начала скидок нет. Каждый магазин определяет ее самостоятельно. Часть продавцов запускает акции за несколько дней до 27 ноября или проводит целую неделю распродаж, поэтому следить за ценами следует заранее

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