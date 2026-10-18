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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Черная точка в кругу: что это за дорожный знак и почему он сбивает с толку всех водителей

Как не спутать этот знак с предупреждением об аварийно опасном участке.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Черная точка в кругу: что означает дорожный знак

Черная точка в кругу: что означает дорожный знак / © Фото из открытых источников

На дорогах можно увидеть необычные обозначения, заставляющие водителей задуматься над их значением. Один из таких символов — черная точка в кругу. Из-за простой формы его легко спутать с дорожным знаком или специальной отметкой, предупреждающей об опасности. Однако значение такого изображения зависит от того, где именно оно расположено, как оформлено и является ли частью официальной дорожной сигнализации.

Ранее мы писали, что означает буква «S» на коробке передач.

Что означает черная точка в кругу на дорожном знаке

Черная точка внутри круга может быть навигационным символом, который используется на дорогах Германии для обозначения направления в центр населенного пункта. Если рядом есть стрелка или соответствующая надпись, они помогают водителю понять, куда двигаться дальше. Именно необычный вид такого обозначения и вызывает вопросы у не встречавших его ранее автомобилистов.

В то же время, важно не путать его с украинским дорожным знаком 1.41 — «Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий». У него совсем другой вид: белый треугольник с красной каймой и черной точкой внутри. Этот знак предупреждает об участке, где нужно быть особенно внимательным из-за повышенной аварийности.

Почему этот знак сбивает водителей с толку

Причина проста: автомобилисты привыкли ориентироваться на форму, цвет и обычные символы дорожных знаков. Круглые обозначения часто ассоциируются с ограничениями или обязательными требованиями, а черная точка не дает очевидной подсказки по своему значению.

Поэтому водители могут ошибочно воспринимать ее как обозначение камеры контроля скорости, предупреждения об опасности или специальной дорожной разметке. В действительности все зависит от оформления знака и страны, где он установлен.

Чтобы правильно понять значение символа, нужно смотреть на весь знак, а не только на изображение внутри. Форма, цвет фона и дополнительные обозначения помогают отличить указатель от предупреждающего знака.

Что следует запомнить водителям

Если черная точка расположена в круге на навигационном указателе, то она может обозначать центр населенного пункта. Если она находится внутри белого треугольника с красной рамкой на украинской дороге, это знак аварийно опасного участка.

Поэтому не следует делать выводы только по одному символу. Правильное распознавание дорожных знаков помогает лучше ориентироваться на незнакомых маршрутах и реагировать на реальные предупреждения об опасности.

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