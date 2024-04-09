Черный кот в доме: приметы, интересные факты, точно вас удивят

Приметы и поверья о черных котах, можно ли дома держать черного кота

Существует множество примет и поверий в отношении черного кота. Самая известная из них – если черная кошка перебежала дорогу, будет несчастье. Чтобы предотвратить его, нужно пойти другой дорогой или хотя бы трижды сплюнуть через левое плечо и продолжить путь, сложив фигу в кармане или держась за пуговицу. А еще лучше дождаться, пока по этой дороге кто-нибудь пройдет.

Еще одна народная примета свидетельствует, что появление в доме чужого черного кота – предвестник беды. А во время грозы черный кот притягивает к себе молнию.

Но существует и множество противоположных примет. Например, у моряков считается, что присутствие на корабле черной кошки обещает удачное плавание. Древние славяне относились с большим уважением к черным кошкам, поскольку они лучше всего истребляли грызунов, были сильными талисманами жилья. При новоселье в первую очередь в дом пускали черного кота, чтобы он подружился с домовиком.

Черная кошка в доме – это хорошо или плохо

Не всегда черные кошки являются предвестником несчастья. Приметы говорят, что кошка с темной окраской в доме является настоящим оберегом. Она защищает хозяев жилища от любой магии, зависти и зла. Животное помогает хозяину справиться с головной болью, усталостью и перепадами давления.

Больше того, как говорят поверья, если в дом прибилась черная кошка, ее обязательно нужно впустить на порог и накормить. Ни в коем случае нельзя прогонять животное.

Согласно народным приметам:

Если в дом пришла беременная кошка, то это пополнение в семействе.

Если черный кот появился в доме после смерти родственника, то душа усопшего предупреждает семью о возможных несчастьях.

Если черная кошка попала в дом, где находится тяжело больной человек, то вскоре он поправится.

Существует очень много историй, как кошки исцеляют человека от разных болезней. Все это связано с тем, что у них сильная энергетика, животное само понимает, где у человека больное место, поэтому стремится лечь именно туда. Она будет ложиться на это место до тех пор, пока человеку не станет легче.

Черные коты могут поднимать настроение, восстанавливать энергетический баланс и силы.

Интересные факты о черных котах

Вы будете удивлены, но в других странах черные коты связываются, в основном, с положительными событиями.

Черный кот к деньгам и удачи. В Шотландии, как и во Франции люди верят, что черный кот на пороге дома – это до скорого прихода денег. А немцы убеждены, что если черный кот перешел дорогу – это к скорой удачи.

Черный кот – на любовь и счастливую супружескую жизнь. В Японии считается, что черные коты притягивают любовь в жизнь их одиноких владелиц. А в Центральной Англии черный котенок является идеальным подарком на свадьбу, ведь он будет приносить невесте счастье и удачу.

Черные кошки для удачного плавания. В древности моряки брали с собой кошек, в первую очередь, чтобы защитить запасы пищи и конструкции деревянных судов от грызунов. Британские моряки предпочитали черных кошек, ведь верили, что они принесут экспедиции удачу и будут гарантировать безопасный возврат домой. А вот у пиратов отношения с черными котами были сложнее. Они считали, что идущий к вам черный кот означает несчастье, идущий от вас черный кот означает удачу, а если кот поднимется на корабль, а потом спрыгнет, корабль затонет.

Черные коты могут противостоять болезням. В начале 2000-х годов исследователи из Национального института здоровья обнаружили, что генетические мутации,из-за которых коты имеют черную шерсть, могут обеспечивать им определенную защиту от болезней. Поскольку коты могут испытывать много тех же проблем со здоровьем, что и мы, например рак, ВИЧ и когнитивную дисфункцию, похожую на болезнь Альцгеймера, они являются идеальными моделями для изучения болезней человека. Выяснив, как коты эволюционировали, чтобы противостоять болезням, исследователи потенциально могут узнать, как предотвратить заболевания и у людей.

Черные коты могут изменять цвет. Если ваш черный кот любит лежать на солнце, а какой кот этого не любит, УФ-лучи могут расщепить черный пигмент в кошачьей шерсти, сменив его на ржавый цвет. Пораженный мех останется обесцвеченным, но после линьки кот снова станет черным.

Большинство черных кошек имеют желтые глаза. В то время как цвет глаз кошек охватывает широкий диапазон оттенков, подавляющее большинство чёрных кошек имеют желтые или золотистые глаза. Поразительный контраст между черной шерстью и желтыми глазами придает еще больше мистики этим замечательным кошачьим.

Черные коты могут иметь короткие или длинные волосы. Поскольку черные кошки не являются одной породой, они могут иметь длинную или короткую шерсть в зависимости от породы. Бомбейские, восточные короткошерстные, американские короткошерстные и другие будут иметь короткие черные волосы. Длинношерстные породы, такие как мейн-кун, персидская и сибирская, будут иметь роскошные длинные пряди. Черные кошки могут быть даже бесшерстными, как сфинксы.

Под черным мехом у котов скрываются узоры. Если посмотрите на черного кота на солнце, можно увидеть едва заметные полоски на меху. Полосатый узор у кошек является доминантным среди других паттернов, как и черный цвет между другими цветами.

У черных кошек есть свой день. В США 27 октября, за 4 дня до Дня всех святых отмечают отдельный День черного кота. Цель этого дня – опровергнуть мифы о том, что черные коты «прорицают» что-то плохое. Кроме того, 17 августа в США отмечается Национальный день чествования черного кота.

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