Черный кот в доме: приметы, интересные факты, точно вас удивят

Приметы, поверья, интересные факты о черных котах, можно ли держать черного кота дома
Приметы и поверья о черных котах, можно ли дома держать черного кота
Существует множество примет и поверий в отношении черного кота. Самая известная из них – если черная кошка перебежала дорогу, будет несчастье. Чтобы предотвратить его, нужно пойти другой дорогой или хотя бы трижды сплюнуть через левое плечо и продолжить путь, сложив фигу в кармане или держась за пуговицу. А еще лучше дождаться, пока по этой дороге кто-нибудь пройдет.
Еще одна народная примета свидетельствует, что появление в доме чужого черного кота – предвестник беды. А во время грозы черный кот притягивает к себе молнию.
Но существует и множество противоположных примет. Например, у моряков считается, что присутствие на корабле черной кошки обещает удачное плавание. Древние славяне относились с большим уважением к черным кошкам, поскольку они лучше всего истребляли грызунов, были сильными талисманами жилья. При новоселье в первую очередь в дом пускали черного кота, чтобы он подружился с домовиком.
Черная кошка в доме – это хорошо или плохо
Не всегда черные кошки являются предвестником несчастья. Приметы говорят, что кошка с темной окраской в доме является настоящим оберегом. Она защищает хозяев жилища от любой магии, зависти и зла. Животное помогает хозяину справиться с головной болью, усталостью и перепадами давления.
Больше того, как говорят поверья, если в дом прибилась черная кошка, ее обязательно нужно впустить на порог и накормить. Ни в коем случае нельзя прогонять животное.
Согласно народным приметам:
- Если в дом пришла беременная кошка, то это пополнение в семействе.
- Если черный кот появился в доме после смерти родственника, то душа усопшего предупреждает семью о возможных несчастьях.
- Если черная кошка попала в дом, где находится тяжело больной человек, то вскоре он поправится.
Существует очень много историй, как кошки исцеляют человека от разных болезней. Все это связано с тем, что у них сильная энергетика, животное само понимает, где у человека больное место, поэтому стремится лечь именно туда. Она будет ложиться на это место до тех пор, пока человеку не станет легче.
Черные коты могут поднимать настроение, восстанавливать энергетический баланс и силы.
Интересные факты о черных котах
Вы будете удивлены, но в других странах черные коты связываются, в основном, с положительными событиями.
- Черный кот к деньгам и удачи. В Шотландии, как и во Франции люди верят, что черный кот на пороге дома – это до скорого прихода денег. А немцы убеждены, что если черный кот перешел дорогу – это к скорой удачи.
- Черный кот – на любовь и счастливую супружескую жизнь. В Японии считается, что черные коты притягивают любовь в жизнь их одиноких владелиц. А в Центральной Англии черный котенок является идеальным подарком на свадьбу, ведь он будет приносить невесте счастье и удачу.
- Черные кошки для удачного плавания. В древности моряки брали с собой кошек, в первую очередь, чтобы защитить запасы пищи и конструкции деревянных судов от грызунов. Британские моряки предпочитали черных кошек, ведь верили, что они принесут экспедиции удачу и будут гарантировать безопасный возврат домой. А вот у пиратов отношения с черными котами были сложнее. Они считали, что идущий к вам черный кот означает несчастье, идущий от вас черный кот означает удачу, а если кот поднимется на корабль, а потом спрыгнет, корабль затонет.
- Черные коты могут противостоять болезням. В начале 2000-х годов исследователи из Национального института здоровья обнаружили, что генетические мутации,из-за которых коты имеют черную шерсть, могут обеспечивать им определенную защиту от болезней. Поскольку коты могут испытывать много тех же проблем со здоровьем, что и мы, например рак, ВИЧ и когнитивную дисфункцию, похожую на болезнь Альцгеймера, они являются идеальными моделями для изучения болезней человека. Выяснив, как коты эволюционировали, чтобы противостоять болезням, исследователи потенциально могут узнать, как предотвратить заболевания и у людей.
- Черные коты могут изменять цвет. Если ваш черный кот любит лежать на солнце, а какой кот этого не любит, УФ-лучи могут расщепить черный пигмент в кошачьей шерсти, сменив его на ржавый цвет. Пораженный мех останется обесцвеченным, но после линьки кот снова станет черным.
- Большинство черных кошек имеют желтые глаза. В то время как цвет глаз кошек охватывает широкий диапазон оттенков, подавляющее большинство чёрных кошек имеют желтые или золотистые глаза. Поразительный контраст между черной шерстью и желтыми глазами придает еще больше мистики этим замечательным кошачьим.
- Черные коты могут иметь короткие или длинные волосы. Поскольку черные кошки не являются одной породой, они могут иметь длинную или короткую шерсть в зависимости от породы. Бомбейские, восточные короткошерстные, американские короткошерстные и другие будут иметь короткие черные волосы. Длинношерстные породы, такие как мейн-кун, персидская и сибирская, будут иметь роскошные длинные пряди. Черные кошки могут быть даже бесшерстными, как сфинксы.
- Под черным мехом у котов скрываются узоры. Если посмотрите на черного кота на солнце, можно увидеть едва заметные полоски на меху. Полосатый узор у кошек является доминантным среди других паттернов, как и черный цвет между другими цветами.
- У черных кошек есть свой день. В США 27 октября, за 4 дня до Дня всех святых отмечают отдельный День черного кота. Цель этого дня – опровергнуть мифы о том, что черные коты «прорицают» что-то плохое. Кроме того, 17 августа в США отмечается Национальный день чествования черного кота.
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