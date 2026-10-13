Черный нагар больше не проблема: что добавить в воду, чтобы легко отмыть пригоревшую кастрюлю

Как очистить кастрюлю от чёрного нагара — эффективный трюк / © www.freepik.com/free-photo

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Пригоревшая пища может оставить на дне кастрюли стойкий тёмный налёт, который сложно удалить обычной губкой. Однако размочить загрязнение можно с помощью средства, которое найдётся на многих кухнях, — таблетки для посудомоечной машины.

Об этом сообщило издание Deccoria.

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Благодаря поверхностно-активным веществам, ферментам и другим компонентам, входящим в состав таблетки, пригоревшие остатки размягчаются и легче отделяются от поверхности. Этот способ может помочь даже при старом налете.

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Как очистить пригоревшую кастрюлю

Кастрюлю нужно поставить в раковину и налить в нее горячую воду. Таблетку для посудомоечной машины следует измельчить: половину растворить в кастрюле, а вторую — в воде в раковине, если необходимо очистить также внешнюю поверхность посуды.

Кастрюлю оставляют в растворе не менее чем на час. Если загрязнение старое или очень стойкое, время замачивания можно увеличить. После этого налет нужно стереть губкой, а посуду тщательно промыть под проточной водой. При работе со средством следует использовать защитные перчатки.

Если кастрюля снаружи чистая, всю таблетку можно использовать только для замачивания её внутренней части.

В то же время этот способ подходит не для любой посуды. Таблетки для посудомоечных машин содержат концентрированные моющие компоненты, поэтому их не рекомендуется использовать для алюминия, чугуна, меди и деликатных керамических покрытий. Этот метод можно применять для кастрюль из нержавеющей стали и эмалированной посуды, если производитель разрешает мыть их в посудомоечной машине.

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Как не испортить кастрюли

Чтобы посуда дольше сохраняла свой вид, не стоит заливать только что снятую с огня горячую кастрюлю холодной водой. Резкий перепад температуры может привести к деформации или повреждению материала. Лучше дать посуде немного остыть, а затем залить её тёплой водой.

Следует быть осторожными и с металлическими вилками, ложками и венчиками, особенно если кастрюля или сковорода имеет антипригарное покрытие. Кроме того, посуда может поцарапаться, если постоянно хранить её, сложив одну в другую.

Не рекомендуется надолго оставлять пустую кастрюлю на сильном огне. А если еда всё-таки пригорела, остатки лучше удалить как можно скорее: после повторного нагрева очистить их будет значительно сложнее.

Напомним, ранее эксперты назвали основные причины образования ледяного налета в морозильной камере и поделились простыми правилами, которые помогут защитить прибор от обледенения.

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