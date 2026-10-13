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Черный нагар больше не проблема: что добавить в воду, чтобы легко отмыть пригоревшую кастрюлю
Если кастрюля покрылась толстым слоем нагара, не спешите браться за металлическую губку. Одно кухонное средство может значительно облегчить очистку даже застарелых загрязнений.
Пригоревшая пища может оставить на дне кастрюли стойкий тёмный налёт, который сложно удалить обычной губкой. Однако размочить загрязнение можно с помощью средства, которое найдётся на многих кухнях, — таблетки для посудомоечной машины.
Об этом сообщило издание Deccoria.
Благодаря поверхностно-активным веществам, ферментам и другим компонентам, входящим в состав таблетки, пригоревшие остатки размягчаются и легче отделяются от поверхности. Этот способ может помочь даже при старом налете.
Как очистить пригоревшую кастрюлю
Кастрюлю нужно поставить в раковину и налить в нее горячую воду. Таблетку для посудомоечной машины следует измельчить: половину растворить в кастрюле, а вторую — в воде в раковине, если необходимо очистить также внешнюю поверхность посуды.
Кастрюлю оставляют в растворе не менее чем на час. Если загрязнение старое или очень стойкое, время замачивания можно увеличить. После этого налет нужно стереть губкой, а посуду тщательно промыть под проточной водой. При работе со средством следует использовать защитные перчатки.
Если кастрюля снаружи чистая, всю таблетку можно использовать только для замачивания её внутренней части.
В то же время этот способ подходит не для любой посуды. Таблетки для посудомоечных машин содержат концентрированные моющие компоненты, поэтому их не рекомендуется использовать для алюминия, чугуна, меди и деликатных керамических покрытий. Этот метод можно применять для кастрюль из нержавеющей стали и эмалированной посуды, если производитель разрешает мыть их в посудомоечной машине.
Как не испортить кастрюли
Чтобы посуда дольше сохраняла свой вид, не стоит заливать только что снятую с огня горячую кастрюлю холодной водой. Резкий перепад температуры может привести к деформации или повреждению материала. Лучше дать посуде немного остыть, а затем залить её тёплой водой.
Следует быть осторожными и с металлическими вилками, ложками и венчиками, особенно если кастрюля или сковорода имеет антипригарное покрытие. Кроме того, посуда может поцарапаться, если постоянно хранить её, сложив одну в другую.
Не рекомендуется надолго оставлять пустую кастрюлю на сильном огне. А если еда всё-таки пригорела, остатки лучше удалить как можно скорее: после повторного нагрева очистить их будет значительно сложнее.
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