Червивая черешня в прошлом: как защитить сад от вишневой мухи

Вишневая муха

Реклама

Чтобы вырастить богатый и качественный урожай фруктов и ягод, каждому садоводу приходится усердно работать, ведь на каждую культуру в саду покушаются свои специфические враги. Особенно досадно бывает с черешнями и вишнями, когда плоды уже почти созрели, но оказываются испорченными: снаружи они выглядят красивыми и спелыми, однако внутри ждет неприятный сюрприз — червь длиной почти полсантиметра. Это личинка вишневой мухи (Rhagoletis cerasi), которая не только портит вкус ягод, но и провоцирует их дальнейшее массовое загнивание на дереве. Поскольку этот вредитель способен молниеносно уничтожить всю работу сезона, сейчас настал именно тот критический момент, когда нужно защитить косточковые деревья и спасти урожай в саду.

Традиционные методы мониторинга появления мухи

Различные виды мух вредят почти всем сельскохозяйственным культурам — от зерновых (гессенская или шведская мухи) до овощных (луковичная муха). На плодовых деревьях вишневая муха способна уничтожить большую часть урожая, если вовремя не принять меры.

Для точного определения начала лета вредителя, когда среднесуточная температура воздуха достигает отметки +10 °C, используют специальные ловушки. На деревья развешивают ярко-желтые клеевые маркеры-ловушки. Мухи реагируют на цвет, прилипают к поверхности, и садовник может воочию увидеть, что лет насекомого начался.

Реклама

Традиционные профильные рекомендации часто советуют проводить опрыскивание дважды в сезон. Обычно первую волну обработки советуют проводить ориентировочно через 5–6 дней после завершения цветения и опадания лепестков. Однако, опираясь на многолетний практический опыт ухода за садом, защитить деревья от вишневой мухи можно всего за одну четко рассчитанную обработку.

Когда проводить обработку: главный ориентир для садовода

Ориентироваться нужно не на размытые даты, а непосредственно на состояние самих ягод и природные подсказки.

В народе началом массового лета вишневой мухи считают период цветения акации.

Состояние плодов является самым точным маркером. Опрыскивание необходимо производить тогда, когда зеленая ягода уже достигла размера около одного сантиметра и начинает заметно светлеть — меняет темно-зеленый цвет на светло-зеленый или желтоватый перед началом окрашивания.

Именно в этот период муха начинает активно откладывать яйца внутрь плода. Приблизительно через 6–7 дней из яиц возрождаются личинки, которые и прогрызают мякоть вокруг косточки.

Чем обработать сад от вишневой мухи: популярные и проверенные препараты

Для защиты грядок садоводы используют несколько известных инсектицидов. Поскольку вредитель может привыкать к одному действующему веществу, средства рекомендуется чередовать, учитывая срок ожидания сбора урожая.

Реклама

Мощные системные средства (проникают внутрь ягоды)

Эти препараты наиболее надежны, поскольку быстро впитываются деревом и действуют изнутри, что особенно важно во время затяжных летних дождей.

«Эксирель» (или его аналог «Кораген») — это препараты нового поколения Они обладают длительным защитным действием (до 20 дней), быстро поглощаются и являются безопасными для пчел. Стандартная норма — 15 мл на 10 литров воды. Важно, что при использовании «Эксиреля» на черешне производитель не рекомендует добавлять прилипатели.

«Актара» — классический и очень популярный системный инсектицид. Он надежно держит оборону и уничтожает как взрослых мух, так и личинок, пытающихся питаться мякотью.

Комбинированные и контактные средства (быстрое действие)

«Энжио» — двухкомпонентный препарат, сочетающий контактное и системное действие. Он мгновенно уничтожает взрослую муху в момент контакта с раствором и обеспечивает внутреннюю защиту плодов в широком диапазоне температур.

«Актеллик» — мощное контактное средство с фумигационным эффектом (пары препарата проникают даже в самую густую крону). Его часто используют при высокой численности вредителя, но у него резкий запах.

Обратите внимание на время ожидания — большинство системных и комбинированных химических препаратов требуют от 14 до 20 дней от момента обработки до сбора урожая. Поэтому на ультраранних сортах черешни химические обработки проводить нельзя — там лучше ограничиться развешиванием желтых клеевых ловушек.

Погода часто бывает нестабильной, периоды аномального тепла могут резко сменяться волнами значительного похолодания или даже ночными заморозками. Садоводу важно учитывать эти температурные качели.

Строгое правило обработки — никогда не вносите инсектициды или фунгициды непосредственно перед прогнозируемыми заморозками или во время резкого похолодания. Это создает колоссальный химический и температурный стресс для дерева.

Реклама

Дождитесь, пока волна холода истечет, а среднесуточная температура воздуха стабилизируется выше отметки +10 °C. Оптимально проводить опрыскивание при температуре от +12 °C до +15 °C в тихую безветренную погоду. Лучшее время для работы — ранние утренние или, еще лучше, вечерние часы. Это позволит препарату дольше оставаться на поверхности и максимально качественно впитаться клетками растения без быстрого испарения под солнцем.

Новости партнеров