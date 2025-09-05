Чеснок будет лежать свежим вплоть до следующего лета, если сделаете одну вещь: зачем нужна соль

Как хранить чеснок свежим всю зиму / © unsplash.com

Чтобы чеснок оставался свежим долго, нужно создать правильные условия и воспользоваться несколькими секретами опытных садоводов.

Как выбрать чеснок для хранения

Для продолжительного хранения подходит только здоровый, сухой чеснок. Зубчики должны быть плотными, без трещин и пятен. Лучше выбирать сорта с толстой кожурой — они сохраняются значительно дольше.

Подготовка чеснока к хранению

Не спешите обрезать корешки и стебли — они помогают защитить зубчики от высыхания.

Чеснок можно подвесить в сухом, хорошо проветриваемом помещении (но не под прямым солнцем) или заплести в косы.

Идеальные условия для сохранения свежести чеснока

Лучше всего чеснок хранить в темном, прохладном и сухом месте. Озимый чеснок долго остается свежим при температуре от 0 до 4 °C, а яровой от 16 до 20 °C. Влажность воздуха не должна превышать 60%, ведь избыточная влага способствует гниению.

Альтернативные способы хранения чеснока

Бумажные пакеты или коробки — простой и удобный вариант для сухого чеснока.

Сушка или заморозка — очищенные зубчики можно высушить или заморозить, чтобы надолго сохранить аромат и вкус.

Масло или уксус — измельченный чеснок можно настаивать в масле или уксусе, однако в таком виде он будет храниться всего несколько месяцев.

А еще специалисты советуют использовать соль. Возьмите любое ведро: выложите головки чеснока и присыпьте их солью. Затем добавьте еще — и снова присыпьте. Соль впитывает избыточную влагу и предотвращает развитие вредных бактерий.

Чеснок не любит прямого солнечного света и повышенной влажности. Запасы следует регулярно проверять и удалять поврежденные головки, чтобы предотвратить распространение гнили. При правильном уходе чеснок будет сохранять свой аромат, оставаться полезным и придавать вкус вашим блюдам вплоть до следующего лета.