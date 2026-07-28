Чеснок не будет сохнуть до нового урожая: этим методом хранения пользуются во всем мире

Как правильно хранить чеснок / © Pixabay

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Чеснок является одним из самых популярных овощей, но далеко не всем удается сохранить его до нового урожая. Уже через несколько месяцев головки высыхают, сморщиваются, начинают прорастать или укрываются плесенью. На самом деле существует проверенный способ хранения, используемый в разных странах мира. Он не подразумевает сложных манипуляций, зато позволяет надолго сохранить сочность, аромат и вкус чеснока.

Почему чеснок быстро высыхает

Основная причина порчи чеснока — неправильные условия хранения. Если воздух слишком сухой, зубчики постепенно теряют влагу. При высокой температуре они начинают прорастать, а чрезмерная влажность способствует появлению плесени и гнили.

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Часто хозяйки оставляют чеснок у плиты, на солнечном подоконнике или полиэтиленовых пакетах, где он быстро портится.

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Метод хранения, которым пользуются по всему миру

Один из самых эффективных способов — хранить головки чеснока в сетчатых мешочках или плетеных корзинах в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте. Именно так его обычно сохраняют во многих странах Европы и Азии.

Секрет состоит в постоянной циркуляции воздуха. Благодаря этому лишняя влага не скапливается, а головки не пересыхают так быстро. Лучше всего подойдут:

плетеные корзины;

холщовые или льняные мешочки;

овощные сетки;

специальные подвесные корзины.

Какая температура считается идеальной для хранения чеснока

Специалисты советуют поддерживать температуру от +2 до +8 °C или стабильные +15…+18 °C, если речь идет о сухом помещении. Не менее важно избегать резких перепадов температуры.

Влажность воздуха должна быть умеренной — примерно 60-70%. Именно в таких условиях чеснок дольше остается упругим.

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Можно ли хранить чеснок в холодильнике

Многие считают холодильник лучшим местом для овощей, однако с чесноком все сложнее. Если положить его в отделение для овощей без надлежащей вентиляции, из-за повышенной влажности он может быстрее прорасти или начать портиться.

Если же нет другого места, лучше использовать бумажный пакет или контейнер с вентиляционными отверстиями.

Как подготовить чеснок к длительному хранению

Чтобы урожай пролежал максимально долго, его нужно правильно высушить.

После выкапывания головки оставляют в сухом затененном месте примерно на две недели. За это время наружные чешуйки полностью высыхают и создают естественный защитный слой. Перед закладкой на хранение следует:

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перебрать головки;

отложить поврежденные экземпляры;

не очищать зубчики от защитной чешуи;

оставить горлышко длиной несколько сантиметров.

Каких ошибок следует избегать

Чаще чеснок портится именно из-за неправильного хранения. Не рекомендуется:

класть его в герметичные пластиковые пакеты;

оставлять под прямыми солнечными лучами;

держать рядом с батареями или плитой;

хранить вместе с очень влажными овощами.

Также желательно периодически просматривать запасы и сразу убирать портящиеся головки.

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