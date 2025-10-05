Чеснок не прорастет и не пересушится: как правильно хранить овощ

Чеснок. / © Freepik

Чеснок очень любят украинцы. Чтобы сохранять вкус, аромат и полезные свойства на протяжении всей зимы, важно правильно подготовить его и выбрать надежный способ хранения. Ниже

Как правильно хранить чеснок после уборки урожая, читайте в материале ТСН.ua.

Следует помнить, что важны не только методы хранения чеснока, но и процессы перед этим. Да, его следует выкапывать в сухую погоду, а потом еще и сушить семь-десять дней. Когда чеснок хорошо высохнет, нужно обрезать стебель, оставив хвостик 3-5 см.

Важно отсортировать чеснок: большие головки сохраняются дольше меньших. Поврежденные или с трещинами – лучше использовать первыми.

Как правильно хранить чеснок

Условия хранения:

температура: +2…+6 °C: погреб, прохладный амбар или холодильник;

влажность: 60–70%, потому что слишком влажный воздух способствует гнили, а сухой – наоборот, пересушит чеснок;

тьма: прямой свет провоцирует прорастание.

Средства хранения:

в сеточках, мешочках из ткани или капрона;

в деревянных или картонных ящиках;

в стеклянных банках (без крышки), пересыпав солью или мукой;

очищенные зубчики чеснока можно залить растительным маслом хранить в холодильнике.

Нельзя хранить чеснок в полиэтиленовых пакетах. Ведь там нет вентиляции, а потому овощ может покрыться плесенью. Кроме того, температура воздуха не должна быть слишком высокой, потому что чеснок быстро прорастает.

