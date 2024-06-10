Чеснок, зеркало, соль: основные средства, которые помогут защитить себя от порчи

Эзотерики уверены, что опасность получить порчу или сглаз подстерегает каждого человека каждый день. Поэтому важно знать, как себя защитить.

Как понять, что вас сглазили

Если у вас вдруг начало портиться здоровье, появилась бессонница без причины, аллергия, зуд, а еще все рушится с рук, вроде бы крепкие отношения портятся, друзья отвлекаются, а на работе ситуация начинает ухудшаться. Все это признаки того, что вас сглазили. Конечно, этому могут быть и более естественные объяснения – инфекция, временные трудности и т.д.

Однако бесхитростные способы борьбы с негативом помогут вам успокоиться, вернуть жизнь в привычное русло и прервать "черную полосу".

Булавка от сглаза

Это, пожалуй, один из самых популярных оберегов, о котором знает почти каждый человек. Считается, что именно через форму (круг, замкнутая конструкция) шпилька впитывает в себя весь негатив и словно "консервирует" его внутри. Причем, такой оберег может работать не только на конкретного человека, но и на всю семью.

Булавку от сглаза лучше всего приколоть головкой вниз на внутренней стороне одежды под подолом. Впрочем, магический аксессуар можно носить и снаружи. Обычно на самом видном месте, например, на уровне сердца с левой стороны. А чтобы защитить финансы, шпильки кладут в кошелек.

Усилить влияние шпильки можно с помощью специальных фраз. Самый простой вариант: положить оберег на левую ладонь, а затем произнести "Зло все убери, недобрых людей отверни, порчу-сглаз отверни, меня оберегай". Периодически обращайте внимание на шпильку, если кончик ее иглы потемнел, значит она приняла уже весь негатив и ее нужно заменить. Почерневшую шпильку закапывают подальше от дома.

Как защититься от сглаза в домашних условиях

Зеркало издавна считалось одним из самых сильных оберегов, поскольку оно способно отразить весь негатив. Эзотерики советуют повесить дома напротив входа в зеркало. Но важно следить, чтобы на его поверхности не оседала пыль. Также можете носить небольшое зеркальце с собой в кармане.

Впрочем, уверенные специалисты, любые отражающие изображения предметы могут стать оберегом. В частности, серьги, кулоны, очки. А когда общаетесь с человеком, от которого не ожидаете ничего хорошего, попробуйте мысленно представлять себе зеркало.

Красная нить от порчм

Красная нить помогает противостоять негативу, но носить ее нужно на левом запястье. Красный цвет, говорят эзотерики, сильнее всего энергетически, а левая рука является приемником энергии. Нить должна быть натуральной, лучше хлопчатобумажной. Попросите, чтобы вам ее завязал добрый или близкий человек.

Как только нить порвется, развяжется, ее нельзя завязывать вторично. Это значит, что она выполнила свое предназначение. Лучше ее сжечь, а связать новую.

Еще одним оберегом считается красный платок. Ее советуют связывать на голову малышам в многолюдных местах.

Чеснок как оберег от порчи

Как защитить себя от сглаза / Фото: pixabay.com

В прежние времена наши предки верили, что чеснок помогает защитить от злых духов. Им лечили, оберегали дом от воров и возможного негатива. Лучшей защитой от порчи или сглаза является чеснок, который кладут в проем входной двери. Также вы можете развесить его у себя дома, тогда злым людям у вас будет неуютно. А чтобы усилить действие оберега, зажмите его в левой ладони и произнесите "От духа этого твоего вся нечисть в болото погибнет". Ритуал повторяют после того, как зубчик засохнет.

Чеснок можно носить в кармане как защиту от порчи.

Соль по углам дома

В древности люди пытались носить мешочки с солью, чтобы защититься от нечисти. Этот оберег актуален и сейчас. Когда будете засыпать соль в мешочек, проговаривайте "Я солью защищаюсь, но от зла очищаюсь. От всякой беды незримый барьер получаю".

Еще одним вариантом защиты от возделывания является разведение соли в стакане со святой водой. Во время этого процесса нужно говорить "Зло с себя снимаю, защиту восстанавливаю. Соль весь негатив снимает, меня оставляет чистым". Затем нужно сделать глоток этой воды и умыться ею.

Дома попробуйте построить целую "соляную" защиту. Насыпьте соль в миску и поставьте в угол на 1-2 дня. Как только образуется корка, сразу высыпайте, представляя, как избавляетесь от всего плохого, что есть в вашей жизни.

Кулак в кармане

Если вам приходится общаться с человеком, который вам неприятен, или, возможно, вы знаете, что он хочет зла, нужно скрестить руки и ноги. Так вы замкнете свое биополе, а потому отрицательная энергия просто не сможет проникнуть внутрь. При этом один кулак держите сжатым. Это усилит эффект. Его лучше спрятать в карман, чтобы это не выглядело, словно вы готовитесь к драке.

Если от человека сыплются угрозы или сглаз, мысленно произнесите "И тебе того же". Повторять это вслух не нужно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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