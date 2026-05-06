Чеснок желтеет и гибнет на грядке: как спасти урожай

Чеснок желтеет на грядке не только по внешним причинам, например заморозкам. Причиной еще есть то, где на грядке его высадили.

Чеснок.

Озимый чеснок весной часто начинает желтеть — и это сигнал, который не стоит игнорировать. Причины могут быть разные: от резких перепадов температуры до ошибок в уходе или недостатке питательных веществ.

Почему возникает эта проблема и как правильно действовать, чтобы спасти урожай, рассказал селекционер Николай Завальный Gazeta.ua.

По его словам, молодые листья озимого чеснока не выдерживают перепадов температуры, а потому из-за этого желтеют. В частности, заморозки провоцируют появление болезней — серой гнили и мучнистой росы.

Кроме того, если растению не хватает азота и веществ для роста, его стебли также могут пожелтеть.

«Лучше высаживать чеснок на новую грядку. Возвращаться к старому месту можно через три года. Предшественником может быть капуста, фасоль, которые хорошо удобряют почву», — пояснил садовник.

Избыток или недостаток влаги приводит к появлению серой гнили и вредят корневой системе.

Как предотвратить пожелтение чеснока

Садовник отмечает, что плохим является этап посадки чеснока. Ведь неправильная глубина посадки провоцирует пожелтение чеснока. Оптимальная глубина — 5-6 см. Важно выбрать солнечное место, чтобы земля долго не удерживала влагу.

Что делать, если чеснок желтеет:

  • мульчуйте грядки соломой или перегноем, чтобы стабилизировать температуру и влажность;

  • подпитайте чеснок азотными удобрениями, раствором мочевины или настоем навоза;

  • обработайте противогрибковыми средствами, если есть подозрение на болезни.

