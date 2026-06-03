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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
244
Время на прочтение
2 мин

Четыре необычных лайфхака, которые помогут навсегда избавиться от сырости в комнате

Влага в ванной — одна из самых распространенных бытовых проблем. После горячего душа зеркала потеют, плитка покрывается конденсатом, а со временем в углах может появиться плесень.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как убрать влагу в квартире.

Как убрать влагу в квартире / © unsplash.com

Причина проста — теплый влажный воздух не успевает выходить из помещения и оседает на холодных поверхностях.

Кроме стандартных решений типа вентиляции или проветривания, существуют необычные бытовые лайфхаки, которые помогают уменьшить влажность и предотвратить образование конденсата. В AOL рассказали о 4 методах, активно обсуждаемых в бытовых советах за рубежом.

Мыльный трюк против запотевания зеркала

Один из самых простых способов уменьшить конденсат — использовать обычное мыло.

Как это работает:

  • возьмите сухой кусок мыла;

  • легонько натрите поверхность зеркала;

  • отполируйте сухой тканью до прозрачности.

На поверхности образуется тонкая невидимая пленка, снижающая поверхностное натяжение воды. В результате пара не собирается в капли, а равномерно растекается по стеклу — зеркало не запотевает.

Фольга по зеркалу для контроля температуры

Еще один необычный лайфхак — использование обычной алюминиевой фольги.

Как применить:

  • закрепите зеркало немного удаленно от стены;

  • разместите фольгу за ним (матовой стороной наружу);

  • убедитесь, что она не видна.

Фольга помогает равномерно распределять тепло по зеркалу и уменьшает разность температур между поверхностью и воздухом. Именно эта разница обычно вызывает запотевание.

Соляные блоки как природный поглотитель влаги

Соль обладает естественной способностью впитывать влагу из воздуха, поэтому ее используют в виде специальных блоков.

Как использовать:

  • поставьте несколько соляных блоков у душевой зоны;

  • не допускайте прямого контакта с водой;

  • периодически просушивайте их.

Такие блоки постепенно поглощают часть влаги из воздуха, уменьшая общий уровень влажности в ванной.

Уксус для уменьшения осадки конденсата

Раствор уксуса и воды часто используют для отделки плитки.

Как сделать:

  • смешайте уксус и воду в равных пропорциях;

  • нанесите на кафель или поверхность душевой зоны.

Уксус очищает поверхность от мыльного налета и минеральных отложений. Благодаря этому пара меньше «цепляется» за поверхность и не образует больших капель.

Важно: не используйте на окрашенных стенах во избежание повреждений.

FAQ

Почему в ванной постоянно появляется конденсат?

Конденсат возникает из-за разности температур между горячим паром после душа и холодными поверхностями стен и зеркал.

Как быстро снизить влажность в ванной комнате?

Самый быстрый способ — проветривание, использование вытяжки и удаление воды из стен после душа.

Помогают ли народные лайфхаки от влаги?

Да, но лишь отчасти. Они могут снизить конденсат локально, но не решают проблему полностью без вентиляции.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
244
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