Четыре необычных лайфхака, которые помогут навсегда избавиться от сырости в комнате

Как убрать влагу в квартире / © unsplash.com

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Причина проста — теплый влажный воздух не успевает выходить из помещения и оседает на холодных поверхностях.

Кроме стандартных решений типа вентиляции или проветривания, существуют необычные бытовые лайфхаки, которые помогают уменьшить влажность и предотвратить образование конденсата. В AOL рассказали о 4 методах, активно обсуждаемых в бытовых советах за рубежом.

Мыльный трюк против запотевания зеркала

Один из самых простых способов уменьшить конденсат — использовать обычное мыло.

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Как это работает:

возьмите сухой кусок мыла;

легонько натрите поверхность зеркала;

отполируйте сухой тканью до прозрачности.

На поверхности образуется тонкая невидимая пленка, снижающая поверхностное натяжение воды. В результате пара не собирается в капли, а равномерно растекается по стеклу — зеркало не запотевает.

Фольга по зеркалу для контроля температуры

Еще один необычный лайфхак — использование обычной алюминиевой фольги.

Как применить:

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закрепите зеркало немного удаленно от стены;

разместите фольгу за ним (матовой стороной наружу);

убедитесь, что она не видна.

Фольга помогает равномерно распределять тепло по зеркалу и уменьшает разность температур между поверхностью и воздухом. Именно эта разница обычно вызывает запотевание.

Соляные блоки как природный поглотитель влаги

Соль обладает естественной способностью впитывать влагу из воздуха, поэтому ее используют в виде специальных блоков.

Как использовать:

поставьте несколько соляных блоков у душевой зоны;

не допускайте прямого контакта с водой;

периодически просушивайте их.

Такие блоки постепенно поглощают часть влаги из воздуха, уменьшая общий уровень влажности в ванной.

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Уксус для уменьшения осадки конденсата

Раствор уксуса и воды часто используют для отделки плитки.

Как сделать:

смешайте уксус и воду в равных пропорциях;

нанесите на кафель или поверхность душевой зоны.

Уксус очищает поверхность от мыльного налета и минеральных отложений. Благодаря этому пара меньше «цепляется» за поверхность и не образует больших капель.

Важно: не используйте на окрашенных стенах во избежание повреждений.

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FAQ

Почему в ванной постоянно появляется конденсат?

Конденсат возникает из-за разности температур между горячим паром после душа и холодными поверхностями стен и зеркал.

Как быстро снизить влажность в ванной комнате?

Самый быстрый способ — проветривание, использование вытяжки и удаление воды из стен после душа.

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Помогают ли народные лайфхаки от влаги?

Да, но лишь отчасти. Они могут снизить конденсат локально, но не решают проблему полностью без вентиляции.

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