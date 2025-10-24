Плющ / © Credits

Эксперты по недвижимости предупреждают: некоторые привычные садовые растения, кажущиеся безопасными, на самом деле могут нанести значительный вред домам и коммуникациям. Они разрушают фундаменты, дренажные системы, вызывают трещины в стенах и даже снижают рыночную стоимость жилья.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист по недвижимости компании Kaybridge Residential Кевина Барзегара заявил, что игнорирование проблемных растений может обойтись владельцам в кругленькую сумму, тогда как своевременное удаление таких растений — значительно более дешевое решение.

«Я видел, как недвижимость теряла тысячи в стоимости из-за проблемных растений. То, что начинается как безобидное сооружение сада, может превратиться в кошмар, ремонт которого стоит дорого, и который отпугивает потенциальных покупателей», — отметил Барзегара.

Барзегар назвал четыре самых распространенных растения, которые не должны оставаться в вашем саду, и объяснил, почему они представляют угрозу.

Английский плющ

На первый взгляд, плющ выглядит декоративно, однако его микроскопические корни проникают в раствор между кирпичами и камнями, расширяясь в процессе роста. Это вызывает трещины, осыпание и постепенное разрушение стен.

Кроме того, густая листва задерживает влагу возле фасада, создает идеальные условия для развития грибка и может стать убежищем для насекомых. Удалить плющ без повреждения стены непросто — простое вырывание лишь усугубляет ситуацию.

Альтернатива: вместо него эксперты советуют высаживать цветущие вьющиеся растения, например клематис или плетистые розы. Их лучше размещать на шпалерах подальше от стен дома.

Бамбук

Бамбук часто используют для создания живых изгородей или экранов приватности, однако его корни — одни из самых агрессивных среди растений. Они быстро распространяются под землей, часто на несколько метров от места посадки.

«Я видел, как корни бамбука распространялись на несколько метров от места, где его посадили. Они пробиваются сквозь брусчатку, повреждают конструкции и могут треснуть фундаменты», — рассказал Барзегар.

Проблема заключается в том, что бамбук практически невозможно полностью искоренить — новые побеги могут прорастать даже из крошечных фрагментов корневища.

Альтернатива: декоративные травы, например мискантус, или высокие, но безопасные многолетники, которые не имеют инвазивной корневой системы.

Японский спорыш

Это инвазивное растение известно своей способностью прорастать чрезвычайно быстро — до 10 сантиметров в день. Его мощные корни легко пробивают асфальт, камень, кирпич и бетон. Поэтому спорыш может повреждать дороги, фундаменты и стены домов.

«Японский спорыш может сделать вашу недвижимость практически невозможной для продажи. Я видел, как из-за него обвал продаж и значительное падение стоимости домов», — предостерег специалист.

В Великобритании распространение японского спорыша регулируется законом о дикой природе и сельской местности 1981 года. Его запрещено высаживать или позволять распространяться на соседние участки — в таком случае владелец может получить гражданский иск и серьезные финансовые затраты на удаление.

Лечение спорыша может длиться годами и стоить от 900 до 20 000 фунтов стерлингов, в зависимости от площади поражения.

Альтернатива: для создания густой живой изгороди или декоративного ограждения лучше выбрать фотинию или лавр.

Верба

Несмотря на то, что ивы считаются красивыми деревьями, их не стоит сажать рядом со зданиями. Их корни активно ищут источники воды и могут проникать в канализационные системы, повреждая трубы и вызывая засорение.

«Корни ивы могут простираться до трех раз за высоту дерева. Корни ивы высотой 10 метров могут распространяться на 30 метров, легко достигая подземных труб», — пояснил Барзегар.

Это может вызвать деформацию почвы, трещины в трубах, поднятие плитки и оседание фундамента.

Альтернатива: сажайте иву минимум в 40 метрах от сооружений или выбирайте менее агрессивные деревья — например японские клены.

Барзегар подытожил, что своевременная профилактика — это лучшая стратегия для владельцев садов и домов.

«Если в вашем саду уже есть какие-то из них, чем быстрее вы примете меры, тем лучше. Удалить их на ранней стадии гораздо дешевле и легче, чем бороться со структурными повреждениями в будущем», — отметил эксперт.

Он также советует внимательно проверять участок при покупке дома. Наличие японского спорыша или бамбука должно быть серьезным сигналом для потенциальных покупателей.

«Не бойтесь задавать вопросы или проходить специализированное обследование, если вас это беспокоит. Это может сэкономить вам тысячи», — добавил Барзегар.

Напомним, чтобы сад оставался нарядным даже в холода, комбинируйте растения с разными сроками цветения и цветами листьев. Так вы создадите эффект постоянной смены красок — от начала лета до глубокой осени.