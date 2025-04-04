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Четыре правила хранения продуктов, которые помогут всегда держать холодильник в чистоте
Если не превращать холодильник на пищевой склад, то в нем всегда будут царить порядок и свежесть.
Рассказываем, как правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы там всегда царили чистота и приятный запах.
Как хранить продукты в холодильнике, чтобы там всегда было чисто
Не следует хранить в холодильнике лишние продукты. Эксперты по безопасности питания отмечают, что чем больше в холодильнике свободного места, тем лучше будет циркулировать воздух. А это крайне важно для того, чтобы продукты оставались свежими подольше. Что не требует хранения в холодильнике: лук, чеснок, тыква, картофель, мед, варенье, шоколад, хлеб, консервация, бананы, огурцы, помидоры, баклажаны.
Нельзя ставить в холодильник горячие блюда. Да, это может казаться банальным, однако многие не соблюдают это правило. Охлаждайте пищу до комнатной температуры, а затем отправляйте на хранение в холодильник. Горячая еда повышает влажность и может привести к поломке бытового прибора.
Соблюдайте правильное соседство. Нельзя хранить замороженные и охлажденные продукты вместе. Не кладите сухие продукты рядом с влажными. Не следует хранить вместе продукты, которые впитывают и отдают запахи. Чтобы не заразить готовую пищу, нельзя хранить возле нее сырое мясо и рыбу. Продукты нужно хранить, разделив их по категориям. Упаковка продуктов должна быть герметичной.
Устраивайте день уборки холодильника. Бытовой прибор необходимо полностью помыть, разобрав полки и избавившись от всего лишнего. Для очистки поверхностей внутри используйте специальные средства, одной воды будет мало. Тогда в вашем холодильнике всегда будет царить порядок и будет приятно пахнуть.