Четыре признака, которые указывают на то, что в доме замерзают трубы

Замерзающие трубы

Приближающиеся сильные морозы, постоянные ракетные обстрелы, отсутствие тепла во многих квартирах заставило синоптиков и коммунальные службы предупредить жителей о серьезных рисках для домашних коммуникаций.

Специалисты утверждают, что о замерзании труб свидетельствуют следующие четыре признака, на которые обязательно нужно обратить внимание, чтобы предупредить беду.

Почему замерзают трубы

Основной причиной аварий в морозный период является способность воды увеличиваться в объеме при превращении в лед. Когда температура внутри системы падает, вода внутри трубы расширяется и создает колоссальное давление на стены, с которым не справляется ни одна конструкция. Если коммуникации не имеют достаточного утеплительного слоя или расположены слишком близко к холодным наружным стенам, они становятся легкой мишенью для мороза.

Чаще всего под удар попадают пластиковые и металлические трубы в неотапливаемых подвалах, гаражах или на чердаках. В современных домах самым уязвимым местом считается конденсатная труба котла: она обычно тонкая и выходит на улицу, поэтому даже небольшой мороз быстро превращает остатки влаги в ней в крепкую ледяную пробку. Такая пробка не просто перекрывает поток, а действует как внутренний взрыв, заставляющий материал деформироваться, трескаться или полностью разрываться по всей длине.

Четыре признака того, что трубы замерзают

Первыми сигналами опасности, на которые следует обратить внимание, являются:

Звуки булькания при работе центрального отопления.

Котел перестает включаться или работает с ошибками.

Поток воды из крана превратился в тонкую струйку.

Засорена раковина или медленное смывание воды в унитазе.

Как предотвратить аварию и что делать при замерзании

Чтобы избежать оледенения в пиковые холода, эксперты советуют оставлять краны слегка открытыми. Постоянное движение воды создает естественную тепловую защиту. Если же вы обнаружили уже покрывшийся льдом участок, его нужно осторожно разморозить с помощью грелки или медленного обливания горячей (не кипящей) водой.

Если в мороз выключили отопление: какая опасность

Когда во время сильных морозов в доме исчезает теплоснабжение, вода в трубах перестает циркулировать и начинает быстро охлаждаться, постепенно превращаясь в лед. Даже если труба не лопнула сразу, внутри образуется плотная ледяная пробка, полностью блокирующая движение жидкости.

Самый опасный момент наступает не тогда, когда отопление исчезает, а когда его наконец включают. Горячая вода начинает под давлением двигаться по системе и с большой силой ударяется в неподвижную ледовую пробку. В месте столкновения возникает так называемый гидроудар — резкий скачок давления, в несколько раз превышающий норму. Именно в этот момент чаще происходит прорыв: труба просто не выдерживает нагрузки и лопается, заливая помещение.

Кроме этого, опасность подстерегает и само оборудование. Если котел запустится, но не сможет протолкнуть воду сквозь лед, он может автоматически отключиться из-за ошибки или, в худшем случае, перегреться. Поэтому после длительной остановки отопления в мороз важно убедиться, что система не заблокирована льдом, прежде чем запускать ее в полную мощность.

Последствия замерзания наружной, магистральной трубы

Замерзание наружной магистральной трубы, подающей воду ко всему дому, является самым плохим сценарием для владельца дома. Это чревато реальной угрозой выхода из строя всей системы отопления и стоимостного оборудования котла.

Когда замерзает основная труба, возникает ряд критических проблем для техники:

Котел автоматически выключается. Большинство современных отопительных приборов нуждаются в стабильном давлении воды. Как только в трубах начинает образовываться лед, подача воды прекращается, давление падает и автоматика блокирует работу котла, выдавая ошибку.

Угроза для теплообменника. Если котел пытается работать при отсутствии циркуляции воды через ледяную пробку, основной узел — теплообменник — мгновенно перегревается. Это может привести к его деформации или полному выходу из строя, что потребует дорогостоящего ремонта.

Риск для всей сантехники и внутренних сетей. Из-за того, что вода в трубах перестает двигаться, возникает эффект застоя. В сильный мороз это провоцирует цепную реакцию: жидкость начинает замерзать по всей длине системы даже в тех местах, которые обычно остаются теплыми благодаря постоянной циркуляции.

Признаки прорыва воды и алгоритм действий

Если трубу прорвало, на это укажут водяные пятна на потолке, стенах или полу, а также характерное набухание поверхностей. В таком случае необходимо немедленно перекрыть главный вентиль водоснабжения, обесточить помещение (если вода близко к розеткам) и вызвать аварийную службу.