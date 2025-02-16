Четыре признака того, что перед вами человек, которому ни в коем случае нельзя верить

Психологи рекомендуют обращать внимание на поведение человека, чтобы определить, стоит ли ему доверять или нет.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Новости Ю", по каким признакам легко определить, что перед вами ненадежный человек, которому лучше не верить.

Чрезмерная щедрость

На первый взгляд, может показаться, что это очень хорошая черта. Однако психологи считают иначе. Ведь дорогой подарок или предложение помочь может быть способом манипуляции, чтобы получить контроль над другими. Человек не понимает, что, принимая подарки, попадает в эмоциональный долг.

Игнорирование личных границ

Не следует доверять тем, кто нарушает ваши личностные границы, делает недопустимыми замечания или спрашивает о слишком личных вещах. Такие люди всегда делают то, что удобно им, но не разрешают такого отношения к себе.

Чрезвычайная доброжелательность

Если человек пытается всем понравиться и угодить, это очень бросается в глаза. Однако это фальшивый, быстро разрушающийся образ, а за ним лишь пустота, на которую нельзя положиться.

Отсутствие эмпатии

Ненадежные люди не могут испытывать боль других, не умеют слушать и никогда не поймут чужие эмоции. Они лишь на первый взгляд дружелюбны и щедры, однако у них собственные интересы всегда на первом месте. Такие не приедут к вам, если случится какая-нибудь беда, даже, когда еще вчера говорили о вечной дружбе.

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