- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 734
- Время на прочтение
- 2 мин
Четыре продукта, которыми можно заменить сливочное масло в любом блюде без потери вкуса
Многие считают сливочное масло незаменимым в кулинарии — оно придает нежности выпечке и глубокого вкуса соусам. Однако есть немало полезных и вкусных альтернатив, не уступающих ему ни по свойствам, ни по аромату.
Эксперты отмечают, что замена сливочного масла может не только разнообразить ваш рацион, но и положительно повлиять на здоровье сердца и сосудов. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Verywell health, какие четыре лучших варианта для замены масла, проверенные временем и профессиональными поварами.
Оливковое масло
Оливковое масло — самая популярная альтернатива сливочному маслу, особенно для тех, кто заботится о своем здоровье. Оно не содержит лактозы или холестерина, поэтому подходит людям с аллергией на молочные продукты и вегетарианцам.
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна столовая ложка оливкового масла содержит около 124 калорий и всего 9% суточной нормы насыщенных жиров. Регулярное потребление продукта помогает нормализовать уровень холестерина, поддерживать здоровье сердца, а также снижает риск деменции и онкологических заболеваний.
Как использовать:
вместо растопленного масла в выпечке;
для салатных заправок, соусов и маринадов.
Кокосовое масло
Кокосовое масло не содержит молочных белков, но почти на 90% состоит из насыщенных жиров. В умеренных количествах оно может быть отличным заменителем сливочного масла, особенно в блюдах азиатской кухни или десертах.
В одной столовой ложке кокосового масла около 121 калории. Людям с высоким уровнем холестерина следует употреблять ее осторожно. Благодаря нежному аромату кокоса это масло придает блюдам легкие тропические ноты и хорошо сочетается с овощами, крупами и выпечкой.
Как использовать:
для обжарки овощей;
в домашних соусах, смузи и десертах.
Топленое масло гхи
Гхи — это очищенное сливочное масло с нежным ореховым привкусом. Оно содержит минимум лактозы, но сохраняет ценные жирорастворимые витамины. По данным ScienceDirect, в 1 ст. ложке гхи — 123 калории и примерно 36 мг холестерина.
Благодаря высокой температуре дымление гхи не пригорает, поэтому идеально подходит для жарки, тушения и приготовления карри.
Как использовать:
для жарки вместо растительного масла;
в блюдах, где требуется нежный сливочный аромат.
Растительные масла
Если вы соблюдаете растительное питание или имеете непереносимость лактозы, обратите внимание на эти виды масел:
авокадовое;
рапсовое;
подсолнечное;
соевое;
кукурузное.
Эти масла содержат много ненасыщенных жиров, полезных для сосудов, и не имеют холестерина. Их можно использовать в салатах, для жарки или в качестве замены сливочного масла в тесте.