Четыре вещи, которые моментально выдают устаревший стиль в 2026 году — не носите их
Хотите освежить свой гардероб в 2026 году? Узнайте, какие вещи срочно нужно “отправить на пенсию”!
ТСН.ua составил список устаревших элементов одежды, от которых стоит избавиться, чтобы выглядеть современно, стильно и свежо в новом году.
Укороченные брюки
Бриджи и укороченные брюки без удачного сочетания способны “старить” образ. Вместо них выбирайте брюки средней длины — они освежают образ и смотрятся гармонично в любом стиле.
Яркие вязаные свитера
Свитера с чрезмерным декором, когда-то сверкавшие на зимних праздниках, сегодня выглядят устаревшими. Отдавайте предпочтение однотонным моделям с классическим кроем — они придают элегантности и не отвлекают внимание от вашего образа.
Жакеты, подчеркивающие талию
Эксперименты с посадкой талии иногда дают обратный эффект, визуально делая фигуру более широкой. Выбирайте свободные, комфортные жакеты — они дарят свободу движений и визуально “вытягивают” силуэт.
Юбки с объемными принтами
Грандиозные цветочные узоры и яркие картинки остаются в прошлом. Современные тенденции предпочитают минимализм или однотонные модели, которые легко сочетаются с другими элементами гардероба.
Избавившись от этих вещей, вы гарантированно получите свежий, чистый и стильный вид, который подходит и для повседневной носки, и для праздничных мероприятий.