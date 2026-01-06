ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Четыре вещи, которые моментально выдают устаревший стиль в 2026 году — не носите их

Хотите освежить свой гардероб в 2026 году? Узнайте, какие вещи срочно нужно “отправить на пенсию”!

Автор публикации
Татьяна Мележик
Модные тренды 2026: вот, о чем стоит забыть в этом сезоне

Модные тренды 2026: вот, о чем следует забыть в этом сезоне / © pexels.com

ТСН.ua составил список устаревших элементов одежды, от которых стоит избавиться, чтобы выглядеть современно, стильно и свежо в новом году.

Укороченные брюки

Бриджи и укороченные брюки без удачного сочетания способны “старить” образ. Вместо них выбирайте брюки средней длины — они освежают образ и смотрятся гармонично в любом стиле.

Яркие вязаные свитера

Свитера с чрезмерным декором, когда-то сверкавшие на зимних праздниках, сегодня выглядят устаревшими. Отдавайте предпочтение однотонным моделям с классическим кроем — они придают элегантности и не отвлекают внимание от вашего образа.

Жакеты, подчеркивающие талию

Эксперименты с посадкой талии иногда дают обратный эффект, визуально делая фигуру более широкой. Выбирайте свободные, комфортные жакеты — они дарят свободу движений и визуально “вытягивают” силуэт.

Юбки с объемными принтами

Грандиозные цветочные узоры и яркие картинки остаются в прошлом. Современные тенденции предпочитают минимализм или однотонные модели, которые легко сочетаются с другими элементами гардероба.

Избавившись от этих вещей, вы гарантированно получите свежий, чистый и стильный вид, который подходит и для повседневной носки, и для праздничных мероприятий.

