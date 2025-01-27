Четыре вещи, убивающие ламинат: как правильно ухаживать за этим напольным покрытием

Ламинат уже давно стал альтернативным удобным вариантом, чтобы заменить паркет. Он недорогой, его проще укладывать и не нужно покрывать лаком.

Производители говорят, что при правильном уходе ламинат может служить до 30 лет. Но если не следовать советам экспертов, его можно быстро испортить, он потеряет свой привлекательный внешний вид, поэтому напольное покрытие придется заменять. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "ProstoWay", как правильно ухаживать за ламинатом, чтобы он прослужил десятки лет.

Что может испортить ламинат: объяснение экспертов

Пыль, грязь и песок. Производители советуют каждый день проводить сухую уборку. Мелкие дольки песка и грязи могут поцарапать ламинат, поэтому поврежденная поверхность будет выглядеть не очень привлекательно.

Производители советуют каждый день проводить сухую уборку. Мелкие дольки песка и грязи могут поцарапать ламинат, поэтому поврежденная поверхность будет выглядеть не очень привлекательно. Чрезмерная влага. Если вы моете паркет влажной шваброй, его нельзя оставлять, чтобы он высыхал. Ибо остаток влаги может привести к деформации структуры напольного покрытия. Поэтому после влажной уборки ламинат нужно насухо вытирать. Особенно это касается ламината до 21-23 класса.

Если вы моете паркет влажной шваброй, его нельзя оставлять, чтобы он высыхал. Ибо остаток влаги может привести к деформации структуры напольного покрытия. Поэтому после влажной уборки ламинат нужно насухо вытирать. Особенно это касается ламината до 21-23 класса. Неправильные моющие средства. Для мытья ламината нужно использовать специальные средства, если таковых нет, лучше просто мыть пол водой. Чтобы вернуть ламинату его блеск или матовость, следует приобрести специальный полироль.

Для мытья ламината нужно использовать специальные средства, если таковых нет, лучше просто мыть пол водой. Чтобы вернуть ламинату его блеск или матовость, следует приобрести специальный полироль. Каблуки. По ламинату не стоит ходить в обуви на каблуках. В противном случае могут остаться на поверхности сколы и трещины. Затем их придется маскировать или лакировать, чтобы напольное покрытие окончательно не испортилось.

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