Четыре выброса плазмы одновременно мчатся к Земле: когда планету накроет геомагнитная буря
Геомагнитная буря будет продолжаться на Земле в течение нескольких дней.
В последние несколько дней в области пятен AR4246 на Солнце возникло сразу несколько вспышек класса М, которые являются вторыми по мощности после излучений Х. Вместе со вспышками произошли четыре корональных выброса массы, которые были направлены в направлении Земли.
В течение 15, 16 и 17 октября нашу планету может покрыть геомагнитная буря, сообщает Space.
Корональные выбросы массы – это колоссальные выбросы намагниченной плазмы из Солнца, которые могут влиять на магнитное поле Земли. Как следствие, возникает геомагнитная буря от уровня G1 (самая слабая) до G5 (сильнейшая).
По данным ученых, в конце прошлой недели активность Солнца была высокой. Очень активен был регион солнечных пятен AR4246, где в течение 11-13 октября возникала серия мощных вспышек. Конкретно они сопровождались корональными выбросами массы. Потокам плазмы нужно несколько дней, чтобы добраться до нашей планеты.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в сторону Земли следует сразу четыре корональных выброса массы, которые вырвались из Солнца. Они возникли несколько дней назад вместе со вспышками класса М.М.
Первый поток плазмы врежется в магнитное поле Земли уже сегодня вечером, последующие – 16 октября.
По предварительному прогнозу, возникнет геомагнитная буря уровня G1, которая продлится, по меньшей мере, до 17 октября. При условии – если на Солнце не возникнет новых корональных выбросов массы, которые врежутся в нашу планету в ближайшие дни.
В свою очередь специалист по космической погоде Тамита Сков считает, что несколько корональных выбросов массы могут объединиться в один поток и врезаться в магнитное поле Земли с большей силой 16 октября. Это потенциально может привести к более сильной геомагнитной буре.
Как сообщалось, "космические торнадо" могут представлять угрозу Земле. Последние исследования ученых из Мичиганского университета открывают новые перспективы в изучении загадочных явлений в космосе, в частности, так называемых «солнечных торнадо» — плазменных спиралей, образующихся в потоках солнечного ветра.